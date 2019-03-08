Optimar'ın anketinden: 'Türkiye'nin en büyük sorunu ekonomi' diyenlerin yüzde 33.7'si, 'AK Parti' çözer diyor

Optimar'ın araştırmasına göre Türkiye'nin en büyük sorununun 'ekonomi' olduğunu düşünenlerin yüzde 33.7'si, "Sorunu kim çözer?" sorusuna "AK Parti" yanıtını veriyor.

Sabah yazarı Mahmut Övür, "Krizden hangi parti çıkarır?" başlığıyla yayımlanan yazısında anketlere yönelik bir şüphenin her zaman olduğunu, ancak bu yerel seçimlerde biraz daha arttığını savundu.

SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı'nın "Anketlerde Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanacağını ilan etsem beni çarmıha gererlerdi" ifadesini hatırlatan Övür, Optimar'ın anket sonuçlarına da yer verdiği yazısına şöyle devam etti:

"Benzer bir durum bugün de var. Bu türler, algıyla olguyu değiştirebileceklerini sanıyor. Buna muhalefette son birkaç yıldır kriz tellallığı yaparak katkı veriyor.

Peki, muhalefet bu tavrıyla güven veriyor mu? İşin bamteli tam da burası. Her seçimde vatandaşın cebini ilgilendiren ekonomi, işsizlik veya terör oy vermeyi etkiliyor, ancak partilere güven duyulması çok daha önemli bir etken. Buna yönetme becerisine sahip olmayı ve siyaset üretmeyi de eklemek gerekiyor. Türkiye'deki muhalefetin özellikle de CHP'nin görmediği, görmek istemediği gerçek bu. CHP'li aktörler, 'Ekonomik kriz var, işsizlik arttı, battı,batıyoruz' deyince iktidar kapıları açılacak sanıyor.

Oysa sokaktaki insan, ekonomiyi de dünyada olup bitenleri de yakından izliyor ve şu soruların cevabını arayarak oy veriyor; 'Beni bu sıkışmadan kim çıkartabilir?' ve 'Kim güven veriyor?'

CHP'li aktörler ne yazık ki bu sorulara kafa yormadıkları için yıllardır neden iktidar olamadıklarına da bir cevap bulamıyor. Kestirmeden 'Halk akıl tutulması yaşıyor' deyip geçiyorlar.

Optimar Araştırma'nın 1500 kişiyle yaptığı son araştırmada bu tabloyu doğrulayan birkaç veri var. Önce vatandaşın en acil bulduğu sorundan başlayalım. Soru şu; 'Sizce bugün Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?' Sonuç şaşırtıcı değil. İlk sırada yüzde 45'le ekonomi geliyor. Terör ise yüzde 20 ile ikinci sırada.

Şimdi gelelim seçimleri de yakından ilgilendiren cevaba. Vatandaşa, bu tablodan nasıl bir sonuç çıkarttığı soruluyor; 'Peki sizce bu sorunu hangi parti çözebilir?' İşte cevapları; AK Parti yüzde 33.7. CHP ise yüzde 18.7… Gördüğünüz gibi aradaki makas farkı değişmiyor. Diğer partilerin durumu daha da vahim… Onlara güven CHP'nin yarısından bile az.

Araştırmayı yapan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir sonucu şöyle yorumluyor: 'Halka, ekonomik veya beka sorununu kim çözer dediğinizde büyük oranda AK Parti diyor. Daha önemlisi CHP'lilerin yüzde 18.7'sinin de sorunların AK Parti tarafından çözüleceğine inanması.'"