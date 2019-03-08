Temelli: Ders çıkarmamışlar, 24 Haziran’ın ardından bir 7 puan daha kaybedecekler

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, iktidarın geçmişten bu yana toplumu ayrıştırmak, Kürt düşmanlığı ve buna bağlı bir terörist algısı yaratarak kendi tabanını konsolide etmeye çalıştığını savundu.
Temelli, "Bu seçimde dozunu artırdılar. Şirazeyi kaçırdılar" dedi.
Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'ya konuşan Temelli, Erdoğan'ın "Ben vatandaşlarıma terörist diyecek kadar enayi miyim?" sözlerini de "İş, 'Ben size terörist diyorum ama bunu açık açık ifade etmem, enayi miyim. Sizden gelecek 3-5 oydan vazgeçer miyim?' noktasına gelmiş durumda" sözleriyle yorumladı.
Temelli, Erdoğan'ın "Hiçbir yerde HDP seçmenine 'terörist' demedim" ifadesi için şunları söyledi:
"Daha önce düz konuşuyordu. Bunu yeni yapıyor. Biz cevap verdikçe, oy kayıpları ortaya çıktıkça 'Kürtler siz benim kardeşimsiniz', 'HDP yöneticileri terörist' diyor. HDP'ye oy veren 6.5 milyon insan var. HDP'ye oy verenler HDP yöneticileriyle duygusal bağ kurmadan gidip oy vermiyorlar ki. Uzun süredir bölgedeyim. İnsanlarda çok büyük öfke var. En çok da AKP'ye oy vermiş Kürtler öfkeli. Bu nefret söylemi, ötekileştiren, dışlayan, bütün Kürtlere "defolun gidin" diyen dil kimsenin içine sindirebileceği bir dil değil. AKP'deki adaylar da bunun ızdırabını çekiyorlar. Neredeyse kampanya yapamaz, mahcup bir kenarda oturur duruma geldiler. Açlık grevleri olmasına rağmen HDP sokakta gayet pozitif bir kampanya yürütüyor."
‘7 PUAN DAHA KAYBEDECEKLER'
Temelli, şöyle devam etti:
‘CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNİN YÜRÜMEYECEĞİ TEŞHİR OLDU'
Yaşanan sürecin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de yürümeyeceğinin teşhiri olduğunu söyleyen Temelli, "Cumhurbaşkanı ülke vatandaşlarına defolun gidin diyemez. Bir Cumhurbaşkanı ülkede farklı siyasi düşünceleri bu denli ayrıştıramaz, düşmanlaştıramaz. Bir parti başkanı olarak kampanya yaparken belki kantarın topuzunu kaçırabilirsiniz ama bir Cumhurbaşkanı yapamaz. Bu sistemin aslında olamayacağına dair bir tablo da seyrediyoruz" dedi.
‘KOMÜNİST SAKALLA DİNDAR KİTLELERE MESAJ GÖNDERİYORLAR'
Hatırlayamayacağı kadar uzun yıllardır sakallı olduğunu söyleyen Temelli, "Bunu neden söylüyor. O kadar siyaseti tüketmişler, halkın sorunlarından uzaklaşıp, çözüm üretemez hale gelmişler ki benim komünist sakalımla dindar kitlelere mesaj göndermeye çalışıyorlar. Sanki seçmenler oy verirken insanların sakalına, kimliğine bakıyormuş gibi ilkel bir siyaset anlayışını görüyoruz. İnsanlar geleceklerine bakıyorlar. Hizmet istiyorlar. İradelerinin saygı görmesini istiyorlar. Yoksa kimsenin sakalına, saçına ya da kimliğine göre hareket etmiyorlar" diye konuştu.
‘ADAY ÇIKARMAMA KARARI KARARSIZ SAYISINI AZALTTI'
‘ÇAVUŞOĞLU'NUN DAHA CİDDİ İŞLERİ OLMALI'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP'nin belediye meclis üyelikleri listesine bazı isimlerin, özellikle PKK tarafından yerleştirildiğini iddia etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sayı da verdi, bu şekilde 299 kişi tespit ettiklerini söyledi.
Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin dış siyasetinin sürüklendiği yeri görünce daha ciddi yapması gereken işler olduğunu kaydeden Temelli bu konuda şunları söyledi:
‘ERDOĞAN'I BU KEZ TEŞKİLATI ALDATACAK'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son Mardin ve Siirt mitinglerine valilik, okul müdürleri aracılığıyla öğrenci taşındığını, çevre illerden gelen araçlar nedeniyle miting yapılan illerde yolların kapandığını söyleyen Temelli, "İşin ilginç tarafı insanları kandırdıkları gibi artık kendilerini de kandırıyorlar. Erdoğan bir gün çıkıp 'Aldattılar' diyebilir. Bu sefer teşkilatı onu aldatacak galiba" dedi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)