Liselerde uluslararası geçerliliğe sahip 'sertifika' programları başlıyor

"Çocuk isterse 'Lise mezunuyum antrenörlük belgem var, lise mezunuyum ilk yardımla ilgili belgem var, BT belgem var' diyebilecek" diyen Selçuk, "Liselerde bu beceri paketleri, her çocuğumuzun rahatlıkla erişebileceği, kimi dersle ilgili kimi dersten bağımsız olarak sertifikalandırılan içerikler" açıklamasında bulundu.
‘E SPOR KONUSUNDAKİ POLİTİKAMIZI 1.5 AY İÇERİSİNDE PAYLAŞACAĞIZ'
"Türkiye E-Spor Federasyonu'yla bir çalışma yürütüyoruz. e-spor konusunda, çocuklarımızın zarar görmemesi ve bunun daha olumlu bir şekilde kanalize edilebilmesi için bazı çalışmalarımız var. e-spor konusundaki politikamızı 1.5 ay içerisinde kamuoyuyla paylaşmış olacağız.
843 bin öğretmen, 58 bin yöneticiye, 7 milyonun üzerindeki öğrenciye teknoloji bağımlılığı ve teknolojinin zararları konusunda eğitimler düzenlendi"
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