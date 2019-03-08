Nükleer silahlarda kullanılan madde Sivas'ta ele geçirildi

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmada il merkezinde bir otomobil durduruldu.

© AA / Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Erzurum'da 'kırmızı cıva' operasyonu: 3 gözaltı

Otomobilde yapılan aramada Sovyetler Birliği döneminde nötron bombasının tetikleyicisi olarak üretildiği iddia edilen 10.5 gram kırmızı cıva ele geçirildi.

İHA'nın haberine göre, Araçta bulunan K.İ., İ.D. ve H.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

TIP VE ASKERİ ALANDA ADI GEÇİYOR

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Öte yandan CNN Türk'ün aktardığına göre, bu operasyon yıllardır sırrını koruyan kırmızı cıvayı yeniden gündeme getirdi. Yıllardır varlığı hakkında bilgiler ve efsaneler dolaşan kırmızı cıvanın tıp ve askeri alanda kullanıldığı da ortaya atılan iddialar arasında yer alıyor.

Avrupa'da ilk olarak 1995'te Almanya'da ele geçirildiği ve inceleme sonucu içinde dünyanın en pahalı maddelerinden biri olan Plütonyumu barındırdığı da iddia edildi. Kırmızı cıva ile ilgili ortaya atılan diğer iddialar ise şöyle: İlk olarak Rusya yön ve hedef belirlemesi ve radar sinyali kesicisi olarak kullandı. Patlayıcı yapımında daha az malzeme ile daha fazla etki vermek için de kullanıldı.

'HİTLER TARAFINDAN İCAT EDİLMİŞ BİR GİZLİ SİLAH'

Bir söylentiye göre ‘kırmızı cıva' zamanında Hitler tarafından icat edilmiş gizli bir silahtı ve Almanlar onu televizyon tüplerine saklamıştı.

Yine 2009'da Suudi Arabistan'da insanlar 40'lı, 50'li yılların yapımı Singer marka dikiş makinelerine hücum ettiler. Sebep aynıydı, o makinelerde de Hitler'in gizlediği ‘kırmızı cıva' vardı.

Tabii bu hücumların sebebi, ‘kırmızı cıva'nın kilosunun 300 bin ila 1.8 milyon Dolar arasında ettiğine dair inançtı.