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11:45 08 Mart 2019
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    Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan

    AK Partili Akdoğan: Temennimiz CHP ile İP'in daha çok miting yapması, başkanlarının daha çok konuşması

    © AA / Mehmet Murat Önel
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (521)
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanı ve eski Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in söylemlerini eleştirdi. Akdoğan, "Temennimiz CHP ile İP’in daha çok miting yapması, parti başkanlarının daha çok konuşmasıdır" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanı ve eski Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Star'da "Şaka gibi bir Genel Başkan…" başlığıyla yayımlanan yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in söylemlerini eleştirdi.

    Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener
    © AA / Sebahatdin Zeyrek
    Kılıçdaroğlu ile Akşener Denizli'de ortak mitingde: 'Yetti gari' diyeceksiniz
    "Kamera şakası yapsanız, ancak böyle bir tablo ortaya çıkar. Sulu şakayı, eşek şakasını, 1 Nisan şakasını duyduk ama bir siyasi liderin binlerce insana böyle bir şaka yaptığını duymadık, buna ne şakası denir bilemedik" diyen Akdoğan, yazısına şöyle devam etti:

    "Şaka yapan, daha doğrusu şaka yaptığını söyleyen İP Genel Başkanı Meral Akşener…

    Akşener, Denizli'de CHP lideri Kılıçdaroğlu ile birlikte ortak miting düzenledi.

    'BU SOĞUK ESPRİ BİR ANDA BÜTÜN MEYDANDA SOĞUK BİR HAVA ESTİRDİ'

    Mitingte önce Kılıçdaroğlu konuştu, ardından Akşener sahne aldı.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Volkan Furuncu
    Erdoğan'dan Akşener'e: Sen ne terbiyeden muafsın ya?
    Kılıçdaroğlu'nu selamladıktan sonra ise Denizlilere hitap ederken kendince imalı bir sesleniş yaptı. Cumhurbaşkanı'nın kendi seçmenine terörist dediği yalanına dayanarak Denizlilere ‘terörist' diye hitap etti.

    Akşener'in hitap cümlesi aynen şöyle: 'Cumhurbaşkanının terörist dediği Denizliler nasılsınız?Evine ekmek götürmekten başka derdi olmayan teröristler iyi misiniz? Koca yürekli Denizliler, size terörist dediler, iyi misiniz?'

    Televizyonda gördüğüm kadarıyla bu ‘soğuk espri' bir anda bütün meydanda soğuk bir hava estirdi, hatta herkesin yüzü buz kesti.

    Meydandaki insanlar Akşener'in ne dediğini anlamaya, daha doğrusu anlamlandırmaya çalıştılar.

    Durumun ne kadar sakil olduğunu anlayan Akşener ise 'Şakası bile ne kadar kötü, şakası bile ne kadar acı değil mi?' diyerek yaptığını ‘kötü şaka' olarak nitelendirdi.

    'BİR GENEL BAŞKANIN BÖYLE BİR ŞAKA YAPMASI AKIL MANTIK ALIR BİR İŞ DEĞİL'

    Akşener'in yaptığı şey iki açıdan çok mahzurlu.

    Akşener'den Isparta adayına: Bu ilçeyi unutursan gözlüğünü kırarım
    © AA / Mustafa Ünal Uysal
    Akşener'den Isparta adayına: Bu ilçeyi unutursan gözlüğünü kırarım
    Birincisi, üslup ve yöntem olarak; hem de konuşmanın başında, hiç bağlamı yokken, insanlara böyle imalı hitapta bulunmak, onları başkasına atfen terörist olarak seslenmek çok büyük bir hatadır. Bir genel başkanın böyle bir şaka yapması akıl mantık alır bir iş değildir.

    Siyaset ciddiyet ister, vakar ister, soğukkanlılık ister, devlet adamlığı ister…

    Ağzına her geleni söylemek, 'damat gitti, attaya' gibi sululuklar yapmak, Cumhurbaşkanına yönelik 'Ben bu arkadaşı iyi tanırım' gibi hitaplarda bulunmak hiç hoş bir durum değildir.

    Siyasi eleştiri çok sert ve sarsıcı olabilir, ama belli bir seviye ve üslupla, belli bir ciddiyetle yapılır.

    İkinci olarak, mitinge gelen binlerce insanı ‘size terörist diyor' diyerek tahrik etmek, aleni kışkırtmada bulunmak sağduyu sahibi bir siyasetçinin yapacağı bir iş değildir.

    Akşener, hem Cumhurbaşkanının kutuplaştırdığını, milleti birbirine düşman ettiğini iddia ediyor, hem de ‘size terörist dedi' şeklinde bir kandırmacayla insanları galeyana getirmeye çalışıyor.

    'BÖYLE BİR ÇARPITMAYLA ERDOĞAN'A YÜKLENMEYE ÇALIŞMAK BEYHUDE BİR ÇABA OLUR'

    Cumhurbaşkanımız Erdoğan katıldığı televizyon programında böyle bir ifadesi olmadığını çok açık bir şekilde ifade etti.

    Hem bu partilerin seçmenine terörist demediğini, hem de karşı ittifakı eleştirirken söylediği ‘zillet-illet' gibi kavramların o partilerin tabanları ve seçmenlerine yönelik olmadığını belirtti.

    Meral Akşener
    © AA / Metin Aktas
    Akşener: Allah rızası için birbirinize 'terörist' demeyin
    Aslında Erdoğan'ın 17 yıllık AK Parti döneminde bu konuda nasıl bir tavrı olduğunu bilmeyen yok. Erdoğan miting meydanlarında CHP yönetimini ve siyasetini sert şekilde eleştirse de CHP tabanına yönelik, ‘CHP'ye gönül veren kardeşlerim' gibi ifadeler kullanmıştır. Bu yaklaşımını tüm parti seçmenleri için de tekrar etmiştir.

    Böyle bir çarpıtmayla Erdoğan'a yüklenmeye çalışmak beyhude bir çaba olur.

    Temennimiz CHP ile İP'in daha çok miting yapması, parti başkanlarının daha çok konuşmasıdır. Çünkü görüyoruz ki, Akşener'in her konuşması 'zücaciye dükkânına giren fil' etkisi yapıyor.

    Akşener Denizli konuşmasında bir bakan için 'şaka gibi' ifadesi kullandığı için aynı ifadeyi biz de kendisine yöneltebiliriz: Gerçekten şaka gibisiniz."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (521)
    Etiketler:
    espri, yerel seçim, aday, terörist, miting, belediye, İYİ Parti, CHP, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu, Yalçın Akdoğan, Türkiye
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