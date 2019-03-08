AK Partili Akdoğan: Temennimiz CHP ile İP'in daha çok miting yapması, başkanlarının daha çok konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanı ve eski Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Star'da "Şaka gibi bir Genel Başkan…" başlığıyla yayımlanan yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in söylemlerini eleştirdi.
"Şaka yapan, daha doğrusu şaka yaptığını söyleyen İP Genel Başkanı Meral Akşener…
Akşener, Denizli'de CHP lideri Kılıçdaroğlu ile birlikte ortak miting düzenledi.
'BU SOĞUK ESPRİ BİR ANDA BÜTÜN MEYDANDA SOĞUK BİR HAVA ESTİRDİ'
Mitingte önce Kılıçdaroğlu konuştu, ardından Akşener sahne aldı.
Akşener'in hitap cümlesi aynen şöyle: 'Cumhurbaşkanının terörist dediği Denizliler nasılsınız?Evine ekmek götürmekten başka derdi olmayan teröristler iyi misiniz? Koca yürekli Denizliler, size terörist dediler, iyi misiniz?'
Televizyonda gördüğüm kadarıyla bu ‘soğuk espri' bir anda bütün meydanda soğuk bir hava estirdi, hatta herkesin yüzü buz kesti.
Meydandaki insanlar Akşener'in ne dediğini anlamaya, daha doğrusu anlamlandırmaya çalıştılar.
Durumun ne kadar sakil olduğunu anlayan Akşener ise 'Şakası bile ne kadar kötü, şakası bile ne kadar acı değil mi?' diyerek yaptığını ‘kötü şaka' olarak nitelendirdi.
'BİR GENEL BAŞKANIN BÖYLE BİR ŞAKA YAPMASI AKIL MANTIK ALIR BİR İŞ DEĞİL'
Akşener'in yaptığı şey iki açıdan çok mahzurlu.
Siyaset ciddiyet ister, vakar ister, soğukkanlılık ister, devlet adamlığı ister…
Ağzına her geleni söylemek, 'damat gitti, attaya' gibi sululuklar yapmak, Cumhurbaşkanına yönelik 'Ben bu arkadaşı iyi tanırım' gibi hitaplarda bulunmak hiç hoş bir durum değildir.
Siyasi eleştiri çok sert ve sarsıcı olabilir, ama belli bir seviye ve üslupla, belli bir ciddiyetle yapılır.
İkinci olarak, mitinge gelen binlerce insanı ‘size terörist diyor' diyerek tahrik etmek, aleni kışkırtmada bulunmak sağduyu sahibi bir siyasetçinin yapacağı bir iş değildir.
Akşener, hem Cumhurbaşkanının kutuplaştırdığını, milleti birbirine düşman ettiğini iddia ediyor, hem de ‘size terörist dedi' şeklinde bir kandırmacayla insanları galeyana getirmeye çalışıyor.
'BÖYLE BİR ÇARPITMAYLA ERDOĞAN'A YÜKLENMEYE ÇALIŞMAK BEYHUDE BİR ÇABA OLUR'
Cumhurbaşkanımız Erdoğan katıldığı televizyon programında böyle bir ifadesi olmadığını çok açık bir şekilde ifade etti.
Hem bu partilerin seçmenine terörist demediğini, hem de karşı ittifakı eleştirirken söylediği ‘zillet-illet' gibi kavramların o partilerin tabanları ve seçmenlerine yönelik olmadığını belirtti.
Böyle bir çarpıtmayla Erdoğan'a yüklenmeye çalışmak beyhude bir çaba olur.
Temennimiz CHP ile İP'in daha çok miting yapması, parti başkanlarının daha çok konuşmasıdır. Çünkü görüyoruz ki, Akşener'in her konuşması 'zücaciye dükkânına giren fil' etkisi yapıyor.
Akşener Denizli konuşmasında bir bakan için 'şaka gibi' ifadesi kullandığı için aynı ifadeyi biz de kendisine yöneltebiliriz: Gerçekten şaka gibisiniz."
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