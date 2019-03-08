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11:44 08 Mart 2019
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    Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu: Önemli bir süreci başlattık

    © AA / Ali Balıkçı
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (521)
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    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimde başarı hikayesi olan isimleri aday yaptıklarını belirterek, "Aslında önemli bir süreci başlattık" dedi. Ayrıca Ankara ve İstanbul dahil çok sayıda büyükşehirde seçimi kazanacaklarını söyledi.

    Sandıkta ittifakı savunduklarını belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimde AK Parti tabanından da HDP tabanından da oy olacaklarını ifade etti. Seçimden sonra CHP'de genel başkanlık yarışının gündeme gelip gelmeyeceği sorusuna ise "Önce şu seçimleri bir halledelim, ondan sonra Allah kerim. Seçimleri alacağız, büyük başarılar elde edeceğiz. Hep birlikte seçimleri kazanmak için çalışıyoruz" yanıtını verdi.

    Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

    ‘ERDOĞAN VE BAHÇELİ ÇARPITIYOR'

    Devlet Bahçeli
    © AA /
    Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Zillet ittifakıyla PKK’ya nasıl boyun eğdiğini açıkla
    - "(YPG yanıtı) Bize mi saldıracak?" diye bir cümle kullanmadım ama alıyorlar kendilerine göre çarpıtıyorlar, kendilerine göre kullanıyorlar. Tabi ahlak yoksunu bir siyasetçi bunu yapar. Benim öyle bir cümlem zaten yok. Kaldı ki şunu düşünmek lazım. Düne kadar bunlar beraber yürümüyorlar mıydı. Düne kadar Salih Müslim'le bunlar kol kola gezmiyorlar mıydı? Şimdi kalkmış beni suçluyorlar. Onlara sadece şunu sormak isterim. PKK, hangi genel başkana saldırdı? Bana saldırdı. Türkiye'nin gücünün farkında değiller. Türkiye bölgesinin en güçlü ülkesidir. YPG, PKK ne oluyor ya? Ben Türkiye'nin bölgedeki gücüne inanan birisiyim. Türkiye güçlü bir ülke. Eğer YPG'ye karşı Türkiye'yi güçsüz olarak görüyorlarsa, 17 yılda oturup ülkeyi ne hale getirdiklerini düşünsünler. Hani 24 saatte gireceklerdi, Emevi Camii'nde namaz kılacaklardı. Ne oldu da birden bire korkar hale geldiniz? Her şeyi oturup sakin düşünmek lazım. Benim bir cümlemi alacaklar, cümleden bir şeyler çıkarmaya çalışacaklar. Ne derlerse desinler. Ben bu ülkenin gücüne, bu ülkenin üretimine, bu ülkenin gelecekte çok daha güçlü olacağına inanan birisiyim. Bu ülkenin insanına güveniyorum.

    ‘SANDIKTA İTTİFAKI SAVUNUYORUZ’

    Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener
    © AA / Ferdi Uzun
    Millet İttifakı'ndan ikinci ortak miting: 'Milliyetçiliği ayaklar altına almıştın, o ayağını kaldırdın mı?'
    - Tam olarak söyleyeyim. İYİ Parti ile işbirliğimiz var. Görüşmelerimiz var. Saadet Partisi ile dirsek temasımız var. İki yerde Saadet Partisi'ne destek veriyoruz. İYİ Parti'ye destek veriyoruz. İYİ Parti de Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek veriyor. Dolayısıyla biz sandıkta ittifakı savunuyoruz. Diğerleri ile işbirliği, dirsek teması ama sandıkta ittifak. Kiminle? Vatandaşlarla. Hangi vatandaşlarla? AK Parti'ye oy veren, HDP'ye oy veren vatandaşlarla. Diğer siyasi partilere oy veren vatandaşlarla ittifak yapacağız. Biz şunu söylüyoruz. Bir belediye başkanlığı seçimi var. 20 küsur yıldır İstanbul'u, Ankara'yı yönetiyorlar. İşte geldikleri nokta bu. Şimdi biz diyoruz ki, "Bu kentleri daha iyi yöneteceğiz, daha güzel yöneteceğiz." Efendim şu Türkmüş, şu Kürtmüş, şu Lazmış, şu Çerkezmiş, bunlar toplumu ayrıştırır. Bayrağı sahiplenen, vatanını sahiplenen, ülkesini sahiplenen herkesle biz beraber olacağız. Bu ülke hepimizin ülkesi. Bu ülkeyi birlikte kurduk. Birlikte büyüteceğiz. Birlikte üreteceğiz. Siyaseti, demokrasiyi birlikte geliştireceğiz. Biz bunu istiyoruz. Onlar ayrıştırıyorlar. Onlar bölüyorlar. Kürttü, Türktü, Lazdı, Çerkezdi, Arnavuttu, Romandı. Niye ayrıştırıyorsun, niye bölüyorsun. Bütün bunlar Türkiye'nin zenginliğidir.

    ‘BİZİM BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARIMIZ, SON DERECE DÜZGÜN, İYİ İNSANLAR'

    Mehmet Fatih Bucak
    © Fotoğraf : Twitter
    CHP'de Bucak'ın adaylığı kesinleşti
    -Biz sokağa güveniyoruz. Sokaktaki vatandaşın ilgisine güveniyoruz. Bakıyoruz, vatandaş ilgi gösteriyor mu, göstermiyor mu? Bir de şu var. Gerçekten bizim belediye başkan adaylarımız, son derece düzgün, iyi insanlar, vatandaşları ayırmıyor bölmüyor. Bursa'ya bakın. Kaç yıldır yönetiyorlar. Bursa bir beton ormanına döndü. İstanbul'a bakın yeşil alan kalmadı. Ankara'ya bakın bir köy gibi. Başkent burası. Antalya, Adana, Mersin, tüm bunları alacağız. Göreceksiniz, Türkiye'ye nefes aldıracağız. Ankara'yı ve İstanbul'u alacağız zaten. Ekrem Bey, Türkiye'nin en büyük metropolünde gerçekten de saygı duyulan bir belediye başkan adayı olarak öne çıktı. Arkasında bir başarı var. Mansur Yavaş, Beypazarı'nı Ankara'dan daha fazla tanıttı. Bütün Türkiye'ye tanıttı.

    ‘ŞİŞLİ'Yİ ALACAĞIZ'

    Mustafa Sarıgül
    © Fotoğraf : Twitter
    Sarıgül: Kılıçdaroğlu’na kırgın değilim ancak bazı şeylere gücü yetmediğini düşünüyorum
    - (Şişli meselesi çok tartışılıyor. Mustafa Sarıgül, Şişli'de kaybetmenize yol açar mı?) Şişli'yi alacağız. Şişli'de CHP güçlüdür. Şişli sakinlerinin doğru tercih yapacaklarına inanıyorum.

    'SEÇİM SONRASI ALLAH KERİM'

    — (Seçim sonrasında bir genel başkanlık yarışı bekliyor musunuz?) Önce şu seçimleri bir halledelim, ondan sonra Allah kerim. Seçimleri alacağız, büyük başarılar elde edeceğiz. Bundan hiç kimsenin en ufak bir endişesi olmasın. Şu anda geçmişte yaptığımız tartışmaları bir tarafa bıraktık. Hep birlikte seçimleri kazanmak için çalışıyoruz.

    — Başarı dediğiniz nedir yani. İstanbul'u almak, Ankara'yı almak, Adana'yı almak, Mersin'i almak, Bursa'yı almak. Bunlar bizim için başarıdır.

    ÖZHASEKİ, YAVAŞ'LA TV'YE ÇIKMAK İÇİN ERDOĞAN'DAN İZİN İSTEDİ

    Mehmet Özhaseki - Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cem Öksüz
    Özhaseki: Tayyip Bey izin verirse Yavaş'la televizyonda tartışmak isterim
    - Ankara ve İstanbul, ikisini de kazanacağız. En ufak bir endişem yok. İthal adaylarla büyük kentler yönetilemez. Sayın Özhaseki, sayın Mansur Yavaş'la televizyona çıkmak için Sayın Cumhurbaşkanı'ndan izin alacağını söyledi. Ne demek bu. "Ankara'yı ben yönetmeyeceğim. Ankara'yı başkaları yönetecek. Ben sadece piyon konumunda olacağım. İzin verdikleri ölçüde ancak hareket edebilirim" diyor. Böyle bir kişinin, bu düşüncede olan bir kişinin Ankara'yı yönetme şansı yok. Tüm vatandaşlarımın bu gerçeği de bilmesi gerekiyor.

    ‘DAHA ÖNCE O KENTLERDE BAŞARI HİKÂYESİ OLAN ADAYLAR SEÇTİK'

    — Aslında önemli bir süreci başlattık. Büyük ölçüde, büyükşehirlerin belediye başkan adaylarını daha önce o kentlerde başarı hikâyesi olan arkadaşlardan seçtik. Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'nü, beylerin düzü yaptı aslında. Şimdi o başarıyı bütün İstanbul'a getirmek istiyor, başarıyı sürdürmek istiyor. Nilüfer Bursa'da Mustafa Bozbey. Nilüfer'i Bursa'nın en önemli, en güzel ilçelerinden biri haline getirdi. Adana'da Seyhan Belediye başkanımız büyük başarılara imza attı.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (521)

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    Etiketler:
    Çerkez, Laz, Türk, Kürt, PKK, YPG, HDP, MHP, İYİ Parti, AK Parti, CHP, Mustafa Bozbey, Mehmet Özhaseki, Mustafa Sarıgül, Mansur Yavaş, Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu, Bülent Aydemir, Nilüfer, Bursa, Mersin, Adana, Şişli, Beypazarı, İstanbul, Ankara, Türkiye, Suriye, Emevi Camii
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