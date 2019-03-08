Pazarcı'dan 'CHP kulisi': Dimyat’a pirince giderken, eldeki bulgurdan olma ihtimali oldukça yüksek

Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı, 31 Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçime ilişkin olarak CHP'ye dair bazı kulis bilgileri paylaştı. Pazarcı, "Dimyat'a pirince giderken, eldeki bulgurdan olma ihtimali oldukça yüksek" değerlendirmesinde bulundu.

Akşam yazarı Emin Pazarcı, "İşte sandık sonuçları" başlığıyla yayımlanan yazısında CHP tarafından devamlı Ankara, Adana, Mersin, Antalya ve Bursa gibi illerin çantada keklik olduğuna dair açıklamaların yapıldığını vurguladı.

"Doğaldır bu. Örgütü diri tutmak ve seçmene moral aşılamak gerekir. Aksi takdirde nal toplamak kaçınılmaz. CHP de bunu yapmaya çalışıyor" diyen Pazarcı, "O yüzden çıtayı yükseklere çıkarıyor. Üstelik, bu tür algı operasyonlarının bir başka faydası daha var. İstenilen sonuç elde edilemezse, seçimin ardından 'Oylarımız çalındı' yaygarasının koparılmasına da zemin hazırlıyor" ifadesini kullandı.

Emin Pazarcı, yazısının devamında şunları kaydetti:

"Peki, gerçekte neler oluyor? CHP'nin kapalı kapıları ardında neler konuşuluyor?

Kırklareli'nden başlayayım. CHP'lilere bakılırsa Kırklareli kaybediliyor. CHP, mevcut Belediye Başkanı Kesimoğlu'nu aday göstermedi. O da seçime bağımsız giriyor. Böyle bir tabloda Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Derya Bulut'un ipi göğüsleyeceği, Mehmet Kesimoğlu'nun 2, CHP adayının ise ancak 3. olabileceği değerlendirmesi yapılıyor.

'ESKİŞEHİR'E 'ŞİMDİDEN KAYBEDİLDİ' GÖZÜYLE BAKILIYOR'

Eskişehir'e 'şimdiden kaybedildi' gözüyle bakılıyor. Zaten Belediye Meclisi'nde çoğunluk Ak Parti'deydi. Bu seçimde Yılmaz Büyükerşen'in de koltuğu kaybedeceğine kesin gözüyle bakılıyor. CHP'liler bile Ak Parti Eskişehir Büyükşehir Adayı Burhan Sakallı için 'banko' diyor.

CHP, Muğla'da ciddi hatalar yaptı. O yüzden Muğla'yı da kaybedecek. CHP'nin mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Osman Gürün, bütün ilçe belediye başkanları ile sürtüştü.

Marmaris'te Ali Acar'ı aday yaptırmadı; Acar, DSP'den aday oldu.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un önünü kesmek istedi; o da Muğla'da DP Büyükşehir Adayı olarak karşısına çıktı.

Aday gösterilmeyen CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçi aynı şekilde, Muğla'dan bağımsız aday oldu.

Aday yapılmayan Ortaca Belediye Başkanı da DP'ye geçip, Osman Gürün'e savaş açtı. CHP'nin bu şartlarda Muğla'da kazanması mümkün değil.

'MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, AK PARTİLİ HIDIR'A HEDİYE EDİLDİ'

Muğla Büyükşehir Belediyesi, böylece Cumhur İttifakı'nın Adayı Ak Partili Mehmet Nil Hıdır'a hediye edildi.

Devam edelim…

CHP, Denizli'de aday göstermedi, başkanlığı İyi Parti'ye bıraktı. Ancak, CHP oylarının İyi Parti'ye gitmediği söyleniyor.

Burdur riskli…

Zonguldak'ta CHP adayı dağınıklığı toparlayamıyor.

Giresun ve Sinop'ta da CHP açısından sıkıntılar yaşanıyor.

Hatay'da ise, ancak HDP blok oy verirse, CHP durumu kurtarıyor.

Çok önemli bir bilgi daha: İzmir'de Ak Parti'nin iki belediye başkanlığı vardı. CHP'liler, bu seçimde o sayının 6'ya çıkma ihtimalini konuşuyorlar. İstanbul'da Maltepe, Ankara'da da Yenimahalle'den gelecek sonuçlardan ciddi şekilde korkuluyor.

'CHP KURMAYLARI İDDİALI KONUŞUYORLAR, AK PARTİ'NİN ELİNDEKİ ÖNEMLİ BELEDİYELERİ ALACAKLARINI İDDİA EDİYORLAR'

Bunlar CHP'nin kulis bilgileri!

Başta Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP kurmayları iddialı konuşuyorlar. Ak Parti'nin elindeki önemli belediyeleri alacaklarını iddia ediyorlar. Ama tablo ortada: Dimyat'a pirince giderken, eldeki bulgurdan olma ihtimali oldukça yüksek."