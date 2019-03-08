Edirne'de düzenlenen '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Toplantısı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet aslında bir kadın devrimidir. Cumhuriyet ile beraber kadın erkek eşitliği sağlanmıştır" dedi.

© AA / Erhan Elaldı Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Edirne'de düzenlenen toplantıda konuştu.

"Bu toplantı seçim sürecinde yaptığım en anlamlı toplantılardan. Kadınların sayısının yüksek olduğu bu toplantıda hitap etme şansı tanıdığınız için teşekkür ederim" diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Kadın erkek eşitliği büyük ölçüde kayboldu. Bunu sağlamak erkeklerden çok sizin göreviniz. Siz birlikte olacak ve birlikte mücadele edeceksiniz. Ancak böyle sonuç alırsınız."

'İŞSİZLİĞİN OLDUĞU YERDE EN BÜYÜK ACIYI ÇTEKEN KADINLARDIR'

"Kurtuluş Savaşı'nda emek veren kadınları düşünün. Cumhuriyet aslında bir kadın devrimidir. Cumhuriyet ile beraber kadın erkek eşitliği sağlanmıştır" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

© AA / Yasin Aras Yıldırım: Kadına verilen değer bakımından birçok Avrupa ülkesinden daha öndeyiz

- Hem diyeceksiniz ki ben dünyaya meydan okuyorum, peki bu çöpte bir şeyler arayan bulan kadın nedir? Hayatın gerçeği nedir? 6 milyon kişi sokaktan geçimini sağlıyor Türkiye'de. Eşleri ile beraber 24-25 milyon kişi. İşsizlik yoksulluk var biliyorum. İşsizliğin, yoksulluğun olduğu bir yerde en büyük acıyı çeken kadınlardır.

— Her yeri saray gibi sanıyorlar. Sarayda herkesin işi gücü var. Hayatlarında yoksulluk nedir hiç görmediler. En iyi okullarda okudular. Onlar sizi anlayamazlar sizler de onları anlayamazsınız. Bu tabloyu değiştirmek kadınların elinde. Kadınların azmine güveniyorum kararlılığına da güveniyorum.

— Atatürk 1934 yılında kadınlar için seçme ve seçilme hakkının verilmesini sağlamıştır. Bu hak yıllar sonra diğer ülkelerde hayata geçirilmiştir. Cumhuriyet kurulduğunda kadınlarda okuma oranı binde 8, erkeklerde yüzde 5-6. Kurtuluş Savaşı'nda emek veren kadınları düşünün. Cumhuriyet aslında bir kadın devrimidir.