Kılıçdaroğlu: Cumhuriyet aslında bir kadın devrimidir

"Bu toplantı seçim sürecinde yaptığım en anlamlı toplantılardan. Kadınların sayısının yüksek olduğu bu toplantıda hitap etme şansı tanıdığınız için teşekkür ederim" diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
"Kadın erkek eşitliği büyük ölçüde kayboldu. Bunu sağlamak erkeklerden çok sizin göreviniz. Siz birlikte olacak ve birlikte mücadele edeceksiniz. Ancak böyle sonuç alırsınız."
Edirne’de #8MartDünyaEmekçiKadınlarGünü Buluşmasındayız. https://t.co/hXKFIIBVJE— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 8 марта 2019 г.
'İŞSİZLİĞİN OLDUĞU YERDE EN BÜYÜK ACIYI ÇTEKEN KADINLARDIR'
"Kurtuluş Savaşı'nda emek veren kadınları düşünün. Cumhuriyet aslında bir kadın devrimidir. Cumhuriyet ile beraber kadın erkek eşitliği sağlanmıştır" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:
— Her yeri saray gibi sanıyorlar. Sarayda herkesin işi gücü var. Hayatlarında yoksulluk nedir hiç görmediler. En iyi okullarda okudular. Onlar sizi anlayamazlar sizler de onları anlayamazsınız. Bu tabloyu değiştirmek kadınların elinde. Kadınların azmine güveniyorum kararlılığına da güveniyorum.
— Atatürk 1934 yılında kadınlar için seçme ve seçilme hakkının verilmesini sağlamıştır. Bu hak yıllar sonra diğer ülkelerde hayata geçirilmiştir. Cumhuriyet kurulduğunda kadınlarda okuma oranı binde 8, erkeklerde yüzde 5-6. Kurtuluş Savaşı'nda emek veren kadınları düşünün. Cumhuriyet aslında bir kadın devrimidir.
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