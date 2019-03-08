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14:53 08 Mart 2019
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    Almanya'da 300 bin kişinin dolandırılmasıyla ilgili Avrupa'da aranan suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen E.B

    Almanya'da 300 bin kişiyi dolandırdı: Avrupa'da aranıyordu, Denizli'de yakalandı

    DHA
    Türkiye
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    Denizli merkezli 6 ilde polisin ekonomik çıkar sağlamak amacıyla kurulan ve uluslararası nitelikli dolandırıcılık yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda, Almanya'da 300 bin kişinin dolandırılmasıyla ilgili Avrupa'da aranan örgütün lideri olduğu iddia edilen E.B tutuklandı.

    Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, uluslararası faaliyet gösterilen şirket aracılığıyla haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla kurulan suç örgütünce nitelikli dolandırıcılık yapıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon başlattı.

    Çaldığı kimlikle kalp ameliyatı oldu, sevgilisini dolandırdı
    © Fotoğraf : İHA
    Çaldığı kimlikle kalp ameliyatı oldu, sevgilisini dolandırdı
    Polis ekipleri, Denizli merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Afyonkarahisar'da operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda 75 kişi, gözaltına alındı.

    Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda Almanların isim, telefon ve doğum tarihlerinin yazılı olduğu dokümanlar, euro birimiyle yazılı tutarların olduğu faturalar, defterler içinde çok sayıda yabancı ülke banka hesap numaraları ile inşaat ve iletişim şirketleri adına Almanya adreslerine kesilmiş faturalar ele geçirildi.

    'PARA VE OTOMOBİL KAZANDINIZ' DİYEREK DOLANDIRMIŞLAR

    Soruşturma kapsamında, suç örgütü üyelerinin Almanya'da kurdukları çağrı merkezi ile dolandırıcılık yaptıkları tespit edildikten sonra bu ülkenin hükümeti tarafından şirketin kapatıldığı tespit edildi.

    Pehlül A
    © Fotoğraf : İHA
    'JİTEM'ci albayım' diyerek dolandırdı: 'Beni Genelkurmay Başkanı'na sorun'
    Alman hükümetince şirket sahiplerinin ve şirketin banka hesaplarına el koyulduğu da ortaya çıktı. Kapatılan şirketin Türkiye'deki şubesi olan çağrı merkezinden Almanya'da yalnız yaşayan yaşlıları arayıp, 'Türkiye'den para kazandınız' veya 'Lüks otomobil kazandınız' diyerek, bu ikramiyeyi ya da otomobil alabilmeleri için 'vergi' adı altında para isteyerek, dolandırıcılık yaptıkları belirlenen çete üyelerinin, bu yolla 1 milyon 500 bin euro'yu geçen yüklü miktarda para kazandıkları belirlendi.

    Çete üyelerinin, dolandırıldıkları için polise şikayetçi olan Almanları tekrar arayıp, bu kez de 'istenmeyen telefonları önleme cihazı' adı altında işe yaramayan elektronik aleti 100 euroya satarak, bir defa daha dolandırdıkları da ortaya çıktı.

    ALMANLAR, DENİZLİ VE ADANA'DAN DOLANDIRILMIŞ

    Soruşturma kapsamında suç örgütü üyelerinin, kimlik ve iletişim bilgileri temin edilen Almanları Denizli ve Adana'da kurulan çağrı merkezlerinden arayarak, dolandırdıkları da belirlendi.

    75 ŞÜPHELİDEN 5 KİŞİ TUTUKLANDI

    Tokat’ta açık cezaevinde hükümlü olan kişi ankesörlü telefonla aradığı şahsa kendini doktor olarak tanıttı, keçi isteyerek dolandırdı.
    © Fotoğraf : İHA
    Dolandırıcılıktan cezaevine girdi, içeride de boş durmadı: Ankesörlü telefonla aradığı şahsı da dolandırdı
    Polisin 6 ilde düzenlediği operasyonlarda gözaltına 75 şüpheliden 57'si, Denizli Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. 4'ü kadın 18 şüpheli ise dün adliyeye sevk edildi. Bu şüphelilerden 5'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 13'ü de adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Tutuklanan kişiler arasında bulunan, suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen E.B.'nin, Almanya'da 300 bin kişinin dolandırılmasıyla ilgili Traunstein polisi tarafından hakkındaki tutuklama kararı kapsamında Avrupa'da arandığı öğrenildi.

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    Etiketler:
    nitelikli dolandırıcılık, dolandırıcılık, operasyon, Denizli Emniyet Müdürlüğü, Afyonkarahisar, Denizli, Adana, Almanya, İstanbul, İzmir, Avrupa, Ankara
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