Kadın komandolar, 8 Mart için köprüden halatla indi

İstanbul'da 4 kadın astsubay, 8 Mart Kadınlar Günü'nde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden halatla iniş gerçekleştirdi.

Jandarma astsubaylar Songül Karapınar, Ayşe Karakaş, Süheyla Acar ve Duygu Örkmez hazırlıkların tamamlayarak saat 11.00 sıralarında köprüden halatla İstanbul Boğazı'na inmeye başladı.

Bu sırada köprü üzerinde de dev Türk bayrakları asıldı. Etkinlik çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Halat inişini tamamlayan astsubaylar, botla kıyıya çıktı. Gösteri havadan da görüntülendi.