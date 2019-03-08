Eminönü'nde denize uçan otomobilin sürücüsü intihar etmek istemiş

Eminönü arabalı vapur iskelesinde dün saat 19.15 sıralarında hızla ilerleyen bir araç denize uçmuş, araçta bulunan 26 yaşındaki Zeki H. ve 3 yaşındaki kızı Güney çevredekiler tarafından kurtarılmıştı.

Eminönü'nde denize uçan araçtaki çocuk böyle kurtarıldıhttps://t.co/yinaHJMbgy pic.twitter.com/BWNPyc9ko8 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 7, 2019

​Baba ve kız sağlık kontrolünden geçtikten sonra 26 yaşında Zeki H. gözaltına alınarak Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.

Zeki H.'nin verdiği ifadede, eşiyle bir süredir ayrı yaşadığı için psikolojik sorunları olduğunu ve aracı intihar etmek için denize sürdüğünü söylediği öğrenildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından savcının talimatıyla 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla hakkında işlem başlatılan Zeki H. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

© Fotoğraf : DHA Eminönü'nde otomobil denize düştü

Zeki H. sevk edildiği adliyede savcılık tarafından akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. 3 yaşındaki Güney ise, annesine teslim edildi.