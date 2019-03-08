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16:29 08 Mart 2019
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    Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan: Bu davada treni terk edenleri, bu can bu tende oldukça bir daha kabul etmeyiz

    © AA / Halil Fidan
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (524)
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne diyorlar, 'Ben kazanınca tekrar AK Parti'ye geleceğim.' Bu trenden inenler bir daha bu trene binemezler. Bu davada bu treni terk edenleri, kusura bakmasınlar, bu can bu tende oldukça bir daha biz bu trene kabul etmeyiz" diye konuştu.

    Şanlıurfa'da düzenlenen mitingde halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İmar barışı ile 160 bin Şanlıurfalı vatandaşımızın sıkıntısını çözdük" dedi.

    Şehre yaptıkları yatırımları anlatan Erdoğan, "17 yılda Şanlıurfa'ya 45 katrilyon liralık yatırım yaptık. Eğitimde 11 bin 970 adet yeni derslik inşa ettik. Harran Üniversitemizi büyüterek 25 bin öğrencisi olan bir yer haline getirdik. 1700 yataklı şehir hastanemizin de inşaatı devam ediyor" diye konuştu.

    'MİLLETİMİN HUZURUNU KİM KAÇIRIYORSA ONLARIN KAPISINI ÇALARIZ'

    "Bazı tezgahlara oyunlara gelmeyiniz" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Erçin Top
    Erdoğan: Ben vatandaşıma terörist diyecek kadar enayi miyim?
    "Neymiş beyefendi aday olmamış. Ne diyorlar, 'Ben kazanınca tekrar AK Parti'ye geleceğim.' Bu trenden inenler bir daha bu trene binemezler. Bu davada bu treni terk edenleri, kusura bakmasınlar, bu can bu tende oldukça bir daha biz bu trene kabul etmeyiz. Bu davada kimlerle bu yola çıktıysak bize ihanet etmediyse yola devam ederiz."

    Erdoğan, "Kürt kardeşlerimin elbette sıkıntıları vardı. Yoksulluk, baskı, haksızlık vardı. Biz böyle bir Türkiye devraldık" dedi ve ekledi:

    "Birileri ısrarla bölücülük fitnesini aramıza sokmaya ve büyütmeye çalışıyor. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bu toprakları bölmeye kimsenin gücü yetmez. Öbürü ne diyor, bizim arkamızda YPG var, PKK var diyor. Bizim arkamızda da Şanlıurfa var, Allahımız var. Ne diyor 1 Temmuz'a kadar terörle mücadele yasasını çıkarırsanız savaş kapınızı çalar diyor. 1 Temmuz geride kaldı, ne oldu? Benim milletimin huzurunu kim kaçırıyorsa biz onların kapısını çalarız."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanlıurfa'da düzenlediği mitinge Şanlıurfalı sanatçı İbrahim Tatlıses de katıldı.
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanlıurfa'da düzenlediği mitinge Şanlıurfalı sanatçı İbrahim Tatlıses de katıldı.
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (524)

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    Etiketler:
    YPG, PKK, AK Parti, İbrahim Tatlıses, Recep Tayyip Erdoğan, Kürdistan, Şanlıurfa
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