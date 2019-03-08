Çekmeköy'deki askeri helikopter kazasında FETÖ ve sabotaj ihtimali araştırılıyor

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığ'ınca, 11 Şubat'ta 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'na ait olan UH-1 tipi askeri helikopterin Çekmeköy Kirazlıdere mahallesinde bulunan bir site içine düşmesi sonucu 4 askerin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin başlatılan soruşturma derinleştirildi.
Savcılık soruşturma kapsamında, meydana gelen kazada bir sabotaj veya FETÖ izi olup olmadığının belirlenmesi amacıyla tüm ihtimaller üzerinde inceleme yapıyor.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENECEK
Helikopterle ilgili yapılan bakım faaliyetleri, uçuş raporları ile helikopterin hangar giriş çıkış kayıtları gibi ayrıntıları inceleyen savcılık, helikopter kazasında dışarıdan bir müdahale olup olmadığına ilişkin ihtimalleri de değerlendiriyor.
Öte yandan, Sancaktepe'de 26 Kasım 2018'de 4 katlı binanın çatısına çarparak düşen ve 5 askerin hayatını kaybettiği askeri helikopter kazasına ilişkin başlatılan soruşturma da yine Cumhuriyet Savcısı Levent Bilgi tarafından yürütülüyor.
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