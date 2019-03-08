Adalet Bakanlığı, 'Arka Sokaklar' ile işbirliğine gidiyor: Dizide arabuluculuk anlatılacak

Kanal D'nin; yapımı Erler Film'in, yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu ise Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul'un kaleme aldığı efsane dizisi 'Arka Sokaklar', Adalet Bakanlığı tarafından hayata geçirilen arabuluculuk sistemini anlatacak.

© Fotoğraf : Kanal D Arka Sokaklar, Adalet Bakanlığı'nın yeni uygulamasını tanıtacak

Adalet Bakanlığı'nca hayata geçirilen, mahkemelerin iş yükünü azaltan alternatif çözüm yollarından arabuluculuk, Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden Arka Sokaklar'da anlatılacak.

Adalet Bakanlığı, yargının iş yükünü azaltan, uyuşmazlıkların mahkemelere taşınmadan çözüme kavuşturulmasını amaçlayan arabuluculuğun etkinliğinin artırılmasına, kamuoyuna anlatılmasına yönelik girişimlerde de bulundu. Yapılan görüşmelerin ardından adaletin olumlu uygulamaları Arka Sokaklar'ın senaryosuna dahil edildi.

Arka Sokaklar'ın bu hafta ekrana gelecek olan yeni bölümünde, işçi-işveren ile ticari uyuşmazlıklarda zorunlu hale getirilen arabuluculuk uygulaması ekranlara taşınacak. 'Rıza Baba' ve ekibi, işten çıkarılan bir işçinin işvereniyle arabulucu görüşmeleri sonrasında anlaşmaya varmasını sağlayacak. Arabulucu görüşmeleri sonrasında, işçinin alacaklarının tamamının ödenmesi ve yeniden işe başlaması kararlaştırılacak.