Adalet Bakanlığı, 'Arka Sokaklar' ile işbirliğine gidiyor: Dizide arabuluculuk anlatılacak

Adalet Bakanlığı, yargının iş yükünü azaltan, uyuşmazlıkların mahkemelere taşınmadan çözüme kavuşturulmasını amaçlayan arabuluculuğun etkinliğinin artırılmasına, kamuoyuna anlatılmasına yönelik girişimlerde de bulundu. Yapılan görüşmelerin ardından adaletin olumlu uygulamaları Arka Sokaklar'ın senaryosuna dahil edildi.
Arka Sokaklar'ın bu hafta ekrana gelecek olan yeni bölümünde, işçi-işveren ile ticari uyuşmazlıklarda zorunlu hale getirilen arabuluculuk uygulaması ekranlara taşınacak. 'Rıza Baba' ve ekibi, işten çıkarılan bir işçinin işvereniyle arabulucu görüşmeleri sonrasında anlaşmaya varmasını sağlayacak. Arabulucu görüşmeleri sonrasında, işçinin alacaklarının tamamının ödenmesi ve yeniden işe başlaması kararlaştırılacak.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)