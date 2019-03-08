Vatan Şaşmaz'ın görüntülerini yayınlayan polise hapis cezası

Beşiktaş'ta bir otel odasında Filiz Aker tarafından sırtından vurularak öldürülen Vatan Şaşmaz'ın ceset görüntülerini sızdırdığı iddia edilen polis memurunun aralarında bulunduğu 4 kişinin yargılandığı mahkeme görüldü. Mahkeme, polis memuru Faruk K.'yı toplam 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme diğer 3 sanığı ise ayrı ayrı 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar hakkında verilen hapis cezaları ile ilgili olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

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Mahkeme sanık Faruk K.'dan son savunmasını yapmasını istedi. Faruk K., "Olayın başından sonuna hiçbir suç işleme kastıyla hareket etmedim. Zerre kadar menfaatim olmadı. Maddi ve manevi olarak en çok zarar gören benim. 19 aydır mesleğimden uzaklaştırıldım. Beraatımı istiyorum" dedi.

Mahkeme, sanık polis memuru Faruk K.'yı ‘Görevi Kötüye Kullanmak, Gizliliği ihlal ve Ses veya Görüntüleri kaydetme ve nakletme' suçlarından toplam 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanık polis memuru Faruk K.'nın eşinin de arasında bulunduğu diğer 3 sanık ise ‘Ses veya Görüntüleri Kaydetme ve nakletme' suçundan ayrı ayrı 2 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanıklara verdiği hapis cezaları ile ilgili olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar verdi.