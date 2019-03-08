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18:03 08 Mart 2019
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    TSK - İdlib - ilk devriye faaliyeti tamamladı

    TSK İdlib'de ilk devriye faaliyetini tamamladı

    © AA / İbrahim Khatib
    Türkiye
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    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ilk devriye faaliyeti sona erdi.

    Hulusi Akar
    © AA / Ali Balıkçı
    Akar: İdlib'de Rusya'yla ortak devriye bugün başlıyor
    TSK, 14 Şubat'ta Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı Soçi Zirvesi'nde alınan karar çerçevesinde 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ilk devriye faaliyetini tamamladı.

    TSİ 14.00'te başlayan devriye, El Hader ilçesine bağlı Tel Eys köyündeki 6 nolu gözlem noktasından başladı.

    Serakib ilçesine bağlı Tel Tukan köyündeki 7 nolu nokta üzerinden ilerleyen devriye, Marretinuman ilçesine bağlı Sırman köyündeki 8 nolu gözlem noktasında son buldu.

    Devriyelerin devam etmesi bekleniyor.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün katıldığı AA Editör Masası'nda gün içerisinde, TSK'nın silahsızlanma bölgesinde, Rus ordusunun ise İdlib'in dışındaki sınır bölgesinde gün içinde devriye faaliyetine başlayacaklarını duyurmuştu.

    Esad, tüm anlaşmalara rağmen silahsızlanma bölgesi de dahil olmak üzere İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Bu yılın başından itibaren rejimin saldırılarında en az 111 sivil hayatını kaybetti, 335'ten fazla sivil yaralandı.

    TSK, Astana anlaşmaları çerçevesinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 12 ateşkes gözlem noktası bulunduruyor. Rus ordusunun ise 10 noktada gözlem noktası bulunuyor.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
    © Sputnik / Алексей Куденко
    Zaharova: Türk ve Rus ordularının mutabakatı, İdlib'deki durumu tersine çevirebilir
    TSK'nın konuşlandığı noktalar şöyle:

    1- 13 Ekim 2017 Dana ilçesindeki Salva köyü — 1 nolu gözlem noktası

    2- 23 Ekim 2017 Daret İzze ilçesindeki Samaan Kalesi (Takle) köyü — 2 nolu

    3- 19 Kasım 2017 Daret İzze ilçesindeki Akil Dağı — 3 nolu

    4- 5 Şubat 2018 El Hader ilçesine bağlı Tel Eys köyü — 6 nolu

    5- 9 Şubat 2018 Serakib ilçesine bağlı Tel Tukan köyü — 7 nolu

    6- 15 Şubat 2018 Marretinuman ilçesine bağlı Sırman köyü — 8 nolu

    7- 17 Mart 2018 Halep batı kırsalındaki Anadan (Tel Tamura) — 4 nolu

    8- 3 Nisan 2018 İdlib'in güneybatısında Zeytinlik bölgesi — 12 nolu

    9- 7 Nisan 2018 Hama kırsalındaki Morik (Tel es Savvan) — 9 nolu

    10- 9 Mayıs 2018 Halep'in batı kırsalındaki Raşidin bölgesi — 5 nolu

    11- 14 Mayıs 2018 — İdlib'in güney kırsalındaki Zaviye bölgesi — 10 nolu

    12-16 Mayıs 2018 — İdlib'in güneybatı kırsalında Cisr eş Şuğur ilçesine bağlı İştabrak köyü- 11 nolu

     

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    Etiketler:
    devriye, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi, Soçi Zirvesi, TSK, Türkiye, İdlib
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