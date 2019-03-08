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19:37 08 Mart 2019
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    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

    Bakan Dönmez: Doğu Akdeniz’de ilk kuyumuzu açıyoruz

    © AA / Yasin Aras
    Türkiye
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    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Doğu Akdeniz’de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına başlayacağız. İlk defada bulamayabiliyorsunuz. İngiltere Kuzey Denizi’nde 1970’li yıllarda 150 kuyu açtı, 151’inci de buldu. Yine Norveç 35. Kuyuda buldu. Biz ilk defa kuyumuzu açıyoruz. Bulursak hamd edeceğiz. Bulamazsak da sabır edeceğiz” dedi.

    TİLDA
    © AFP 2018 / Bulent Kilic
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    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, termik santral sahası olarak ilan edilen ve daha sonra teknik sebepler nedeniyle termik santral yapımından vazgeçilen Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Pınarça Mahallesi sakinleriyle buluştu.

    'IMF'YE BORÇ VERELİM SİZE DEDİK'

    Burada çalışmalar hakkında bilgi veren Dönmez, Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına başlayacaklarını söyledi. Bakan Dönmez, "2000'li yıllarda, enflasyon yüzde 50'lerin üzerindeydi. Milli gelirimiz 3 bin dolar civarındaydı. Neredeyse uçan kuşa borcumuz vardı. Borçla işimiz kalmadı. Hatta borcun bittiği gün 2013 tarihinde IMF'ye dedik ki ‘İhtiyacınız varsa biz size borç verelim' Nereden nereye. Sevgili dostlar birçok alanda yeniliğe imza attık. Yine o dönemlerde sık sık elektrik kesilirdi. Çünkü talebi karşılayacak üretim seviyemiz yoktu. Kısa süre içerisinde bu sorunun üstesinden geldik. Bugün artık fazlamız var. Son 2 yıldır elektrik ithalatımız ihracatımızdan daha az. Bunun da anlamı elektrik ihraç etmeye başladık. Tükettiğimiz elektriğin yüzde 60-70'ini dışarıdan ithal ediyorduk, geçtiğimiz yılı yüzde 50 seviyesinde kapattık. Bu sene yüzde 60 yerlilik oranıyla başladık. İnşallah yüzde 50'nin üzerinde kapatacağız" diye konuştu.

    'DOĞU AKDENİZ'DE PETROL VE DOĞALGAZ ARAMA ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAĞIZ'

    Barbaros Hayrettin Paşa gemisi
    © AA /
    Türkiye, Doğu Akdeniz’deki doğalgaz arama sahasını genişletti
    Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına başlayacaklarını kaydeden Dönmez, şunları söyledi:

    "Geçtiğimiz günlerde bir CHP Milletvekili bana yazılı soru önergesi sunmuş, basından gördüm, henüz elime ulaşmadı. Akdeniz'de bu milyar dolarları ne yapıyorsunuz? Diye sormuş. Biz onun dediği rakamları harcamadık, muhtemel daha az rakamlara yapacağız. Ama gördüm ki bu haber komşu ülke Yunanistan'da manşet olmuş. Niye? Aynı görüşte olduğu için. Şimdi aynı görüşte olması bizi üzdü. Ama biz başından beri şunu söylüyoruz. Güçlü Türkiye için bağımsız enerji kaynaklarına ihtiyacımız var. Hem kendi halkımız hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki vatandaşlarımızın haklarını savunmak durumundayız. Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına başlayacağız. Orada diğer komşu ülkelerin bazı keşifleri oldu. Biz de gireceğiz. Bu iş nasip işi. İlk defada bulamayabiliyorsunuz. İngiltere Kuzey Denizi'nde 1970'li yıllarda 150 kuyu açtı, 151'inci de buldu. Yine Norveç 35. Kuyuda buldu. Biz ilk defa kuyumuzu açıyoruz. Bulursak hamd edeceğiz. Bulamazsak da sabır edeceğiz. Siz yine dualarınızı eksik etmeyin".

    Etiketler:
    Doğalgaz, Petrol, Uluslararası Para Fonu (IMF), Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz, Türkiye
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