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19:37 08 Mart 2019
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    Mansur Yavaş

    Mansur Yavaş: Kuru kuruya kimseye iftira atmasınlar

    © AA / Mehmet Ali Özcan
    Türkiye
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    Millet İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yavaş, "20 bin tane PKK'lı varmış belediyeye girecek, nerede İçişleri Bakanı? O listeleri yapanların elinden o listeleri alıp yakalasa ya. Kuru kuruya kimseye iftira atmasınlar" dedi.

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    Millet İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında Mamak Yeşilbayır Mahallesi'nde seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı. Mansur Yavaş'a CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer ve CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Adnan Demirci eşlik etti.

    'KENDİNİZİ DEĞİL KENTİNİZİ ZENGİN EDECEKSİNİZ'

    Açılışta konuşan Mansur Yavaş, rakibi AK Parti'li Mehmet Özhaseki'nin, "Arkamızda hükümet var, siz yapamazsınız" dediğini belirterek, "17 yıldır vardı hükümet, Mamak'ın hangi problemini çözdünüz? Derler ki, 'işçi atacak'. Niye atayım işçiyi? Yenimahalle'de Fethi başkan kazandığında kaç işçi attı. Derler ki, 'arkanız da hükümet olmazsa bir şey olmaz'. Eskişehir belediye başkanının arkasında hükümet mi var? Binlerce turist oraya gidiyor her gün. Orada ki insanlar para kazanıyor. Ben 6,5 yıl muhalefette çalıştım. Beypazarı'nda Belediye Başkanlığım bittiği zaman yılda 500 bin turist gidiyordu. Benim de arkamda hükümet yoktu. Demek ki vizyoner olacaksınız, kendinizi değil kentinizi zengin edeceksiniz" dedi.

    'KURU KURUYA KİMSEYE İFTİRA ATMASINLAR'

    Kazandığı takdirde 20 bin kişiyi belediyeye alacağı yönündeki iddialara tepki gösteren Mansur Yavaş, "Bugünlerde fark açıldıkça, yok belediye şunu alacak bunu alacak. Yenimahalle Belediyesi'nde kaç tane PKK'lı yakaladınız? Eskişehir Belediyesinde kaç tane PKK'lı yakaladınız? Bir de bunların reklamını yapmayın. 20 bin tane PKK'lı varmış belediyeye girecek, nerede İçişleri Bakanı? O listeleri yapanların elinden o listeleri alıp yakalasa ya. Kuru kuruya kimseye iftira atmasınlar. İşçilerin ekmeğiyle oynamayacağız. Eğer işçi alınırsa burada bir sürü işçi var" diye konuştu.

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    'MAMAK'I HİZMET ÖNCELİKLİ BÖLGE İLAN EDECEĞİZ'

    Mansur Yavaş, bazı bölgeleri hizmette öncelikli bölge haline getireceklerini söyleyerek, "Çünkü bu tür bölgeler hep oy vermiş, oy vermiş, ama hiç karşılığını alamamış. İnşallah biz farkımızı göstereceğiz ve başkanımızla beraber Mamak'ı hizmet öncelikli bölge ilan edip bütün problemlerini çözeceğiz" dedi.

    Yavaş, konuşmasının ardından seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

    Etiketler:
    Millet İttifakı, CHP, Mansur Yavaş, Ankara
    Topluluk kurallarıTartışma
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