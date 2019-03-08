Türk Dışişleri'nden Belçika mahkemesinin PKK kararına tepki

© AA / Belçika mahkemesinden PKK kararı

Sözcü Aksoy, Belçika İddianame Odasının Ariadna davasına ilişkin kararı hakkındaki bir soruya yazılı yanıt verdi.

Aksoy, "Belçika İddianame Odasının açıkladığı ve Belçika Federal Savcılığı tarafından PKK bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı yargı sürecinin başlatılmasını önleyen karar kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Belçika Federal Savcılığının PKK'nın terör örgütü niteliği konusunda sunduğu tüm kanıtlara rağmen alınan bu kararın, mevcut haliyle, terör örgütlerine çok tehlikeli bir istismar alanı açtığına işaret eden Aksoy, şunları kaydetti:

"Bu karara karşı Belçika Yüksek Mahkemesine gitme imkanı bulunmaktadır. Türkiye hukuk mücadelesini kararlılıkla takip edecektir. Müttefikimiz Belçika'nın terörle mücadele sorumluluğu çerçevesinde hareket etmesini ve PKK terör örgütüne karşı gereken adımları atmasını bekliyoruz."