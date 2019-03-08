Zeybekci: Mobilyacılık sektörü, geleceğin sektörü olacak

Mobilya ihracatçıları ile bir araya gelen Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, “Türkiye’de mobilyacılık sektörü, geleceğin sektörü olacak. Önümüzdeki 20 yıl içinde Türkiye’de kentsel dönüşüm kapsamında 5 milyon civarında konut yenilenecek” dedi.

© AA / Arşiv Bakan Kurum: Hedefimiz yılda 300 bin kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirmek

Türkiye'ye 2018 yılında 3 milyar 135 milyon dolar döviz kazandıran, 2,3 milyar dolar dış ticaret fazlası veren mobilya sektörü, 6-9 Mart tarihleri arasında MODEKO Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı'nda büyük bir buluşmaya sahne oluyor.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği,MODEKO Fuarı kapsamında, "Mobilya İhracatçıları Sektör Buluşması"na ev sahipliği yaptı.

Toplantıya, Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci de katıldı. Türkiye'de mobilyacılık sektörünün geleceğin sektörü olacağını söyleyen Zeybekci, "Dünyada hiçbir ülkede Türkiye'deki gibi dönüşüm ihtiyacı olan yapı stoku yoktur. Önümüzdeki 20 yıl içinde Türkiye'de kentsel dönüşüm kapsamında 5 milyon civarında konut yenilenecek. Bu sizin için inanılmaz bir yenilenme alanı demektir. Coğrafyamızda yenilenme, modernleşme ve tüketim anlamında muhteşem piyasanın olduğunu görüyoruz" diye konuştu.