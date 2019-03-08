Kılıçdaroğlu: Sarıgül'e Eyüp'ü teklif ettik, 'istemiyorum' dedi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal D'de 'Seçim Özel' programında Buket Aydın'ın sorularını yanıtladı. "DSP’ye giden arkadaşlarım var etik bulmuyorum. Kendi tercihleridir." diyen Kılıçdaroğlu, DSP'den Şişli adayı olan Mustafa Sarıgül için "Eyüp Belediye Başkan adaylığını verelim dedik. ‘İstemiyorum’ dedi" ifadelerini kullandı.

Kanal D'de 'Seçim Özel' programına katılan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'ÇAĞDAŞ BELEDİYECİLİK GÖRMEK İSTİYORSANIZ CHP'YE OY VERİN'

— AK Parti'ye, MHP'ye oy veren değerli kardeşlerime de sesleniyorum. Çağdaş bir belediyecilik görmek istiyorsanız, kırsalda yaşayan ve kentte yaşayan vatandaşlar arasında uçurum olmasın istiyorsanız CHP'ye oy vermelisiniz. Tekirdağ'da Hatay'da Aydın'da ne yapıyorsak diğer kentlerde de bunu yapacağız. Yemyeşil bir kent olsun, beton olmasın.

'SEÇMENİ KORKUTARAK OY ALMAYA ÇALIŞIYORLAR'

— (HDP konusu neden gündeme geliyor?) Onlara sormak lazım. Korkuyorlar. Seçmeni korkutarak oy almaya çalışıyorlar. Projelerimizi yarıştırabiliriz. Sayın Özhaseki projeleri yok diyor. Sayın Mansur Yavaş çıkacak ama Özhaseki 'izin aldıktan sonra çıkacağım' diyor. Seni cumhurbaşkanı mı seçiyor, Ankara halkı mı seçiyor?

'PARTİ İÇİNDE SIKINTI YOK'

-(Adayları geç açıkladığınızı düşünüyor musunuz?) Eleştiriler samimi değil. Ekrem Bey'i biz ilçe belediyeleri açıklanmadan önce açıkladık. Mansur Bey ise defalarca yazıldı çizildi. İYİ Parti ile işbirliği yaptık. Özel görüşmeler yapıldı. O nedenle ufak tefek gecikmeler olabilir. Parti içinde bir sıkıntı yok.

'HERKESİN HAKKINI SAVUNACAĞIM'

— (Kılıçdaroğlu'nun 'Beka sorunu yok' demesi) Beka'yı tanımladığınıza bağlı. 'Terör örgütü var, beka sorunu var' derseniz bu doğru değil. Beka başka bir şeydir. ABD'nin de bizim de Kanada'nın da İngiltere'nin de beka sorunu var. Türkiye terör örgütü karşısında 'beka sorunum var' diyemez. Milletin gözünü korkutmak için beka sorunu getiriyoruz. Türkiye bölgesinin en güçlü en dinamik ülkesidir. Bunları geçiniz. Beka sorunu varsa şu soruyu sormak lazım. 17 yıl önce beka sorunu yoktu şimdi neden var? Kim yarattı bu sorunu? Bu sorunu yaratanlardan bu hesap soruldu mu? Ben mi yarattım bu beka sorununu. Benim ile onların anlayışı farklı. 'Beka' sürekliliği sağlamak demektir. Dışardan ürün alırsanız ekonomik anlamda beka sorununuz var demektir. Kendi askeri fabrikasını yabancı bir ülkeye satan başka bir örnek gösterin bana. Kendi silah fabrikasını yabancı ülkeye satıp bana beka anlatacak. Ne bekası? Sanki 17 yıldır ben yönetiyorum.

'ÇİFTÇİ PERİŞAN'

— Çiftçi perişan vaziyette. Bunları söyleyince Bay Kemal konuşuyor diyor. Elbette konuşuyorum. Biz halkın çıkarlarını savunuyoruz. Bay Kemal, bu ülkede ilk kez sokak ekonomisi diye çalıştay yaptı. Bay Kemal bu ülkede asgari ücret 2200 TL olsun dedi. Bay Kemal olmak kolay değil ama sarayda oturmak kolaydır.

'SARAYDA OTURANIN HALKLA İLİŞKİSİ YOKTUR'

-Sarayda oturanın halkla ilişkisi yoktur. 3 bin kişilik koruma ordusuyla geziyorsun. Hani sen halk adamıydın. Badem sütüyle beslenecek beyefendi. Kibir abideleri Türkiye'nin kaderini çizmeye çalışıyor. Yanında bir de yandaşı var. İstediğinizi söyleyin, ben bu ülkede herkesin hakkını savunacağım.

'SARIGÜL'E EYÜP'Ü TEKLİF ETTİK, 'İSTEMİYORUM' DEDİ'

— DSP'yi hiç eleştirmeyeceğim. Bir siyasal parti. Tercihlerine saygı duyarım. Ben tüm ülkücüleri seviyorum. Kendi ülkenizin çıkarlarını savunuyorsunuz, örgütlü bir toplumu, hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesini savunuyorsunuz. Bu bağlamda ben de ülkücüyüm.

— DSP'ye giden arkadaşlarım var etik bulmuyorum. Kendi tercihleridir. Sarıgül'e Eyüp Belediye Başkan adaylığını verelim dedik. ‘İstemiyorum' dedi. Kendi takdiridir. Herkes şunu çok iyi bilmeli bir kişi başarılı ise… İmamoğlu Beylikdüzü Belediye başkanımızdı… Yoksa ben aynı belediyeye aday olayım… Bir şey çıkmaz.

KILIÇDAROĞLU, OLAĞANÜSTÜ KURULTAY OLURSA ADAY OLACAK MI?

— O zaman göreceğiz. Bu kadar sorun varken, hangi vatandaş CHP kurultay yapacak mı yapmayacak mı diye düşünür. Vatandaşların böyle bir derdi yok. CHP kurultay yapsa ne olur yapmasa ne olur. Yeri zamanı gelir, yaparız kurultay. Biri genel başkan olur. Normal bunlar.