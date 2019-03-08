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00:21 09 Mart 2019
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    Meral Akşener

    Akşener: Kadınlara karşı mahcubum, çünkü yeteri kadar kadın milletvekiline yer veremedik

    © AA / Muhammed Enes Yıldırım
    Türkiye
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    İYİ Parti Genel Başkanı Akşener "Yıllarca kadın hareketinin içinden gelen bir hoca olarak bu eksiği gördüm. 1 Nisan'dan sonra tüzük kongresi yapacağız ve kadın kollarımızı kuracağız" dedi.

    8 Mart Kadınlar Günü - Taksim
    © Sputnik /
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    Akşener, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, Bağcılar ve Arnavutköy'de kadınlarla buluştu.

    Bağcılar'da İYİ Parti ve CHP'li kadınlara seslenen Akşener, "Bağcılar çok önemli. Kapı kapı gezmeliyiz, kendimizi anlatmalıyız. Bu görev tüm kadınların. Muhammet Bayram, İYİ Parti ve CHP'nin Bağcılar'daki ortak adayıdır ama bunun iyi bilinmediğini görüyorum. İki partinin kadınlarına burada çok iş düşüyor. El ele vereceksiniz, ortak çalışacaksınız. Örneğin Ekrem İmamoğlu'na benim kadar çalışan şahıs yok. Tüm teşkilatımız da öyle olmalı. Siz ayrıştırıcı dile düşmeyecek, gönül kazanacaksınız. Esnafa gideceksiniz, onların sorunlarını dinleyeceksiniz" diye konuştu.

    Seçmenlerin kendilerine değer veren ve sorunlarıyla ilgilenen liderlere oy verdiğini belirten Akşener, partililere halkla iletişimin sıkı tutulmasını tavsiye etti.

    'KADINLARA KARŞI BİRAZ MAHCUBUM ÇÜNKÜ YETERİ KADAR KADIN MİLLETVEKİLİNE YER VEREMEDİK'

    Sovyetler Birliği'nde yapılan Dünya Kadınlar Günü afişi
    © Fotoğraf :
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    Meral Akşener, şöyle devam etti:

    "İnsanları ikna etmek için yanlarına gitmeli ve onlarla konuşmalısınız. Ben tüm siyaset hayatım boyunca bunu yaptım. Bununla beraber kadınlara karşı biraz mahcubum çünkü yeteri kadar kadın milletvekiline yer veremedik. Kadınları yeteri kadar siyasetin karar mercilerine taşıyamadık. Bu seçimden sonra bu konuda daha dikkatli davranacağız."

    Akşener, konuşmasının ardından Bağcılar Yürüyüş Yolu'nda kadınlara karanfil dağıtıp 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Etiketler:
    CHP, İYİ Parti, Meral Akşener, İstanbul, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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