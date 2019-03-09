AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özhaseki, "Seçilmiş olmak, bir insana suç işleme özgürlüğü vermez. Ben de belediye başkanı olarak beş kere seçildim. Millet niye seçti beni belediye başkanı olarak? Hizmet et, adam gibi çalış diye seçti. Vatana ihanet et, parayı çalıp Kandil'e gönder diye mi seçti?" dedi.