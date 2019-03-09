Daha sonra kadınlar, sloganlar eşliğinde Üniversite Caddesi üzerinden başlayarak yürüyüşe geçti. Bu esnada, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü personeli bir kadın polis dikkatleri çekti. Okuldan çıktığı tahmin edilen küçük kız, Kadınlar Günü etkinliği görevlendirmesinde bulunan annesinin yanına gelerek kutlamayı takip etti. Yürüyüş esnasında annesinin elini biran olsun bırakmayan minik kızın, bir elinde de tuttuğu kırmızı karanfili gülümseten görüntüler oluşturdu.
Yürüyüş sonunda Porsuk Bulvarı Adalar istikametine gelen kadınlar, burada bir süre slogan attıktan sonra basın açıklaması gerçekleştirdi. Yapılan basın açıklamasının ardından topluluk olaysız şekilde dağıldı.
Eskişehir'de bir kadın polis, 8 Mart etkinliğini kızıyla birlikte takip etti https://t.co/ildWpRgsJK pic.twitter.com/NmzCv7Fzf9— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 9, 2019
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