Akşener: Hak söze uydum diye, tehdit mi ediyorsun?

Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da etiketlediği Tweet'inde şu mesajı paylaştı:
© AA / Erçin Top
"Haksızlık karşısında susan, dilsiz şeytandır. Hak söze uydum diye, tehdit mi ediyorsun? Ben 28 Şubat'ın tanklı-tüfekli paşalarından korkmamışım da, zamanında onlardan korkanlardan şimdi niye korkayım? Hodri meydan!"
Haksızlık karşısında susan, dilsiz şeytandır.— Meral Akşener (@meral_aksener) March 9, 2019
Hak söze uydum diye, tehdit mi ediyorsun @RT_Erdogan?
Ben 28 Şubat'ın tanklı-tüfekli paşalarından korkmamıșım da, zamanında onlardan korkanlardan șimdi niye korkayım?
Hodri meydan!
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