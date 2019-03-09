Akşener: Hak söze uydum diye, tehdit mi ediyorsun?

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Elazığ mitingindeki "Birileri şu an cezaevinde süre dolduruyor. Aynı yola sen de düşebilirsin." sözlerine Twitter üzerinden yanıt verdi.

© AA / Erçin Top Erdoğan: Bunun adı şaka değil, olsa olsa hadsizliktir

Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da etiketlediği Tweet'inde şu mesajı paylaştı:

"Haksızlık karşısında susan, dilsiz şeytandır. Hak söze uydum diye, tehdit mi ediyorsun? Ben 28 Şubat'ın tanklı-tüfekli paşalarından korkmamışım da, zamanında onlardan korkanlardan şimdi niye korkayım? Hodri meydan!"