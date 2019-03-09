CHP'li Soyer, farkındalık için tekerlekli sandalye ile gezdi https://t.co/2l8iz1MMYJ pic.twitter.com/JLEmfEX0ms— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 9, 2019
'SEÇİLİRSEM FARKINDALIĞI ARTIRACAĞIM'
Güzel bir İzmir sabahından güzel olmayan anılarla güne başladıklarını söyleyen Tunç Soyer, "Yaklaşık 1 saatte yapmaya çalıştığımız şey, aslında İzmir'de yaşayan engelli kardeşlerimizin güzel İzmir'de yaşarken karşılaştığı sorunlar, dertler, sıkıntılarla ilgili bir farkındalık yaratmaktı. O sorunları yakından tespit etmek hem de bu yaşanan sorunlarla ilgili olarak tüm İzmirliyi haberdar etmek ve farkındalıklarını sağlamak. Engelli hakkı sadece hayırseverlik meselesi değil. Engellilerimizin hakları var. Bu şehirde yaşarken kullanmaları gereken, sahip oldukları hakları var. Biz o hakları en uygun şekilde kullanmalarını mümkün kılmak zorundayız" dedi. Seçilmesi halinde Büyükşehir Belediyesi olarak bundan sonra üzerlerine düşeni daha fazla yapacaklarını kaydeden Soyer, "Eğer nasip olur da Büyükşehir Belediye Başkanı seçilirsek, hem bu farkındalığı artıracağız hem de burada engelsiz yaşamı mümkün kılmak için daha çok emek vereceğiz" diye konuştu.
'HERKESİN FARKINDALIĞA SAHİP OLMASI LAZIM'
Soyer, esprili bir şekilde, görme engelli Yusuf Ak'ın kendisine engelliler konusunda taahhütname imzalatmak için baskı yaptığını belirterek, "Yusuf kardeşimin 13 Mart'ta bir manifestosu var. Başa çıkılacak gibi değil" dedi.
'ÇALIŞMALAR GERÇEKTEN YETERSİZ'
Soyer, gazetecilerin, 'Yolculuğunuz zor muydu? Hangi sorunlarla karşılatınız?' sorusuna da şu yanıtı verdi: "Aslında bu sadece İzmir ile ilgili değil. Tüm memleketimiz için söyleyebilirim; bu konuda bir duyarsızlık var. Bu konuda yapılan çalışmalar gerçekten yetersiz. Yollara çekilen sarı şeritler, kaldırımlara yapılan rampalar, 'mış' gibi yapmak. Oradaki kriterler net aslında. Bu kriterle uygunmuş gibi yaptığınızda belki kendi görevinizi yaptığınızı düşünüyorsunuz ama bir işe yaramıyor, insanların hayatını kolaylaştıran bir iş olmaktan çıkıyor. Özellikle dediğim gibi bu sadece İzmir ile ilgili değil. Türkiye'nin genelinde engelliler ile ilgili duyarlılığı, farkındalığı artırmak zorundayız. Bir gün herkesin engelli olabileceğini aklımızdan çıkartmamamız lazım."
'GERÇEKTEN ÇOK YORUCUYDU'
Açıklamalarının ardından Gündoğdu Meydanı'nda engelli dans grubunun gösterisini izleyen Soyer, ardından, engelli grup ile birlikte tekerlekli sandalyede dans etti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)