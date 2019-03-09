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18:25 09 Mart 2019
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    CHP'li Tunç Soyer, farkındalık için tekerlekli sandalye ile gezdi

    CHP'li Soyer, farkındalık için tekerlekli sandalye ile gezdi

    DHA
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (535)
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    İzmir'de, Millet İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP'li Tunç Soyer, engellilerin sorunlarının farkına varılması için tekerlekli sandalye ile sokaklarda gezdi.

    Tunç Soyer
    © Fotoğraf : Twitter
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    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, engellilerin günlük hayatta karşılaştıkları sorunlar konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla tekerlekli sandalye kullandı. Konak ilçesindeki Kültürpark'ın Lozan kapısında, Özel Kalem Müdürü Nur Özgül'ün de aralarında yer aldığı engellilerle buluşan Tunç Soyer, ardından yola çıktı. Özgül ve engellilerle birlikte Lozan Meydanı'ndan tekerlekli sandalye ile tramvaya binen Soyer, Alsancak semtinde bulunan Hocazade Camisi durağında indi. Kaldırımlardan tekerlekli sandalye ile yol alan Soyer, zaman zaman zor anlar yaşadı. Yüksek kaldırımları çıkmakta zorlanan Soyer, kaldırım işgallerini aşmak için de hayli ter döktü. Tekerlekli sandalye ile Gündoğdu Meydanı'na gelen Soyer, burada gazetecilere açıklama yaptı.

    'SEÇİLİRSEM FARKINDALIĞI ARTIRACAĞIM'

    Güzel bir İzmir sabahından güzel olmayan anılarla güne başladıklarını söyleyen Tunç Soyer, "Yaklaşık 1 saatte yapmaya çalıştığımız şey, aslında İzmir'de yaşayan engelli kardeşlerimizin güzel İzmir'de yaşarken karşılaştığı sorunlar, dertler, sıkıntılarla ilgili bir farkındalık yaratmaktı. O sorunları yakından tespit etmek hem de bu yaşanan sorunlarla ilgili olarak tüm İzmirliyi haberdar etmek ve farkındalıklarını sağlamak. Engelli hakkı sadece hayırseverlik meselesi değil. Engellilerimizin hakları var. Bu şehirde yaşarken kullanmaları gereken, sahip oldukları hakları var. Biz o hakları en uygun şekilde kullanmalarını mümkün kılmak zorundayız" dedi. Seçilmesi halinde Büyükşehir Belediyesi olarak bundan sonra üzerlerine düşeni daha fazla yapacaklarını kaydeden Soyer, "Eğer nasip olur da Büyükşehir Belediye Başkanı seçilirsek, hem bu farkındalığı artıracağız hem de burada engelsiz yaşamı mümkün kılmak için daha çok emek vereceğiz" diye konuştu.

    'HERKESİN FARKINDALIĞA SAHİP OLMASI LAZIM'

    AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci
    © Twitter
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    30 ilçede engelsiz birimlerini, engelliler ile birlikte yürütülen çalışmaları mutlaka daha da güçlendireceklerini söyleyen Tunç Soyer, şöyle dedi: "Bu şehirde yaşarken onların da gurur duymalarını, mutlu olmalarını sağlayacağız. Bunlar, gerçekten mümkün. Küçük dokunuşlar ile düzeltilebilecek şeyler. Ama asıl mesele, İzmir'de yaşayan herkesin bu farkındalığa sahip olması lazım. Herkesin, engellilerin kentte mazur kaldığı sıkıntılardan haberdar olması lazım. Bu, Büyükşehire de değişimi daha iyi yapması için fırsat verecektir. Ben inanıyorum, engelli kardeşlerimizin yüzleri daha çok gülecek. Onların bu şehirde daha mutlu ve huzurlu yaşadığını görmek bizi de çok gururlandıracak."

    Soyer, esprili bir şekilde, görme engelli Yusuf Ak'ın kendisine engelliler konusunda taahhütname imzalatmak için baskı yaptığını belirterek, "Yusuf kardeşimin 13 Mart'ta bir manifestosu var. Başa çıkılacak gibi değil" dedi.

    'ÇALIŞMALAR GERÇEKTEN YETERSİZ'

    Soyer, gazetecilerin, 'Yolculuğunuz zor muydu? Hangi sorunlarla karşılatınız?' sorusuna da şu yanıtı verdi: "Aslında bu sadece İzmir ile ilgili değil. Tüm memleketimiz için söyleyebilirim; bu konuda bir duyarsızlık var. Bu konuda yapılan çalışmalar gerçekten yetersiz. Yollara çekilen sarı şeritler, kaldırımlara yapılan rampalar, 'mış' gibi yapmak. Oradaki kriterler net aslında. Bu kriterle uygunmuş gibi yaptığınızda belki kendi görevinizi yaptığınızı düşünüyorsunuz ama bir işe yaramıyor, insanların hayatını kolaylaştıran bir iş olmaktan çıkıyor. Özellikle dediğim gibi bu sadece İzmir ile ilgili değil. Türkiye'nin genelinde engelliler ile ilgili duyarlılığı, farkındalığı artırmak zorundayız. Bir gün herkesin engelli olabileceğini aklımızdan çıkartmamamız lazım."

    'GERÇEKTEN ÇOK YORUCUYDU'

    AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül
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    'Tekerlekli sandalye ile buraya gelirken yoruldunuz mu' sorusuna ise Tunç Soyer, "Gerçekten yorucuydu, kolay değil. Bu konuda yapacaklarımızı bütün İzmirliler ile birlikte yapacağız. Ben İzmirlilerin hem vicdanlı hem bilinçli olduğunu çok iyi biliyorum. İzmirliler ile beraber engelliler için çok daha yaşanılabilir bir kent yaratacağız. Buna tüm kalbimle inanıyorum. Gerçekten bu konuda tüm içtenliğimizle emek vereceğimizi söylüyorum. Sonuç itibarıyla İzmir engelliler için de güzel bir şehir olmalı" yanıtını verdi.

    Açıklamalarının ardından Gündoğdu Meydanı'nda engelli dans grubunun gösterisini izleyen Soyer, ardından, engelli grup ile birlikte tekerlekli sandalyede dans etti.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (535)

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    Etiketler:
    CHP, Tunç Soyer, İzmir, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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