Erdoğan Diyarbakır'da: Buraları bombaladılar, Kurşunlu Camii'ni adeta yıkılacak hale getirdiler

Erdoğan'ın konuşmalarından satırlar şöyle:

— Diyarbakır Türkiye'dir, Türkiye Diyarbakır'dır.

— Diyarbakır'da artık 10 yıl önceki Diyarbakır yok, adeta İstanbul'a örnek olacak bir Diyarbakır var. Bu terör örgütü kalıntılarıyla bugünlere gelmedik, bunlara kayyum kardeşlerimizle geldik. Onlar, devletin kendilerine gönderdiği parayı Diyarbakır'a harcadılar.

— İradelerini görürüp terör örgütüne teslim edenleri görevden aldık.

— Kayyumların verdiği hizmetleri, örgütün emrine girenlerden alabildiniz mi? Alamazsınız çünkü onların derdi hizmet etmek değil, örgüte selam durmaktır.

— Diyarbakır artık Kandil yerine kendi şehrine hizmet edecek namuslu belediye başkanlarıyla yönetilmeyi hak ediyor. Diyarbakır'a tırnak ucu kadar katkısı olmayan örgüt atıklarından şehrimizi kurtarmanın vakti gelmiştir.

— Kork Allah'tan korkmayandan.

— Bodrum katlarında teröristlerce sorguya çekilen, tokatlanan değil, emanetinize sahip çıkacak, karakterli, namuslu belediye başkanları vadediyoruz.

— 31 Mart'ta size adam gibi belediye başkanları, hizmet için çalışacak belediyeler vaat ediyoruz.

— Diyarbakır'a 41 katrilyon lira yatırım yaptık. Bunları Bay Kemal anlamaz, bu HDP'liler anlamaz. Bunların eline para geldiği zaman Kandil'e gönderirler.

— Diyarbakır'da yapılmış ne varsa bunları biz yaptık, biz. Biz de sağolsun kayyum kardeşimizi burada Diyarbakır Belediye Başkanlığı adayı yaptık.

— Buraları bombaladılar. Kurşunlu Camii'ni adeta yıkılacak hale getirdiler.

— HDP'nin bir eş başkanı var, diyor ki "Erdoğan Mardin'e hızlı tren getirecekmiş. Mardin'in hızlı trene ne ihtiyacı var" diyor. Zannettim ki havalimanıyla ilgili bir şey diyecek.

— Tarih boyunca Kürtlere en çok zulmeden örgüt PKK olmuştur.

— Türkiye'nin Kürdistan diye bir bölgesi var mı? Bu adam Kürt de değil. Kürdistan'da HDP alır diyor. Bunlara sandıkta öyle bir tokat atalım ki, bu ifadeleri kullandıklarına pişman olsunlar. Bunlar bölücü, bunlar bu ülkeyi parçalamak için var. Ne diyor, "Biz sırtımızı PKK'ya dayadık" diyor. Biz de sırtımızı Diyarbakırlı kardeşlerimize ve Allah'a dayadık.

— Bizim arkamızda millet var, bunlarda zillet. Milliyetçiyim diye geçinen Meral hanım, Saadet, CHP bunlarla beraber omuz omuza değil mi? Gelin bunların topuna sandıkta derslerini verelim.

— Biz Kürt kardeşlerimizin emperyalistlerin planlarına alet olmaması için çalışıyoruz.

— Bu bölgenin tek gerçek devleti Türkiye'dir.

Ayrıntılar geliyor…