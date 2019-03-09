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18:26 09 Mart 2019
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    Binali Yıldırım PUBG oynadı

    Yıldırım PUBG oynadı: Torunlar oynuyor ama bize öğretmiyorlar, sıkıntı orada

    DHA
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (535)
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    AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, son yılların en populer oyunlarından PUBG'yi oynadı.

    Bedelli askerlik, asker, TSK
    © AA /
    TSK'dan askerlere PUBG uyarısı
    Yıldırım, Yeşilköy'deki İstanbul Fuar Merkezi'nde 6. Uluslararası Kitap Fuarı'nın açılışını yaptı. Burada konuşan Yıldırım, Dünya Kadınlar Günü'nü dolu dolu kutladıklarını belirterek, "Bir gün değil her gün kadınların günüdür. Kadın-erkek beraber mücadele veriyoruz. Güzel günlerde de zorluklarda da beraberiz. Çünkü geleceğe evlatlarımızı birlikte hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Okurların e-kitap gibi geleceğin mecralarına hazırlanırken, diğer yandan kağıda fiziki olarak sahip çıkmasının önemine işaret eden Yıldırım, "Halk kütüphanelerinden yararlanan İstanbul'da hemşehrilerimizin sayısı yüzde 30 arttı. Bu talebe paralel bir şekilde kütüphanelerimize olan ihtiyaç da artıyor." diye konuştu.

    'OKUYAN İNSANLARIN SAYISI ARTTIKÇA KAVGA GÜRÜLTÜ AZALIR'

    Bütün ilçelerde 7/24 açık olan kütüphanelerin olacağını vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi: "Yıllarca basın yayın dünyasının kalbinin attığı Bab-ı Ali'yi de ele alıyoruz, yeniden canlandıracağız. Günümüz teknolojilerinden yararlanarak Cağaloğlu Yokuşunun tarihi kimliğini geri getiriyoruz. Blog yazarları, sahaflar, internet medyası Cağaloğlu yokuşunda buluşacak. Metrolarda küçük cep kütüphaneleri oluşturuyoruz. Metro istasyonlarında kitabı istediğiniz duraktan alıp bir başka durağa bırakabileceksiniz. İstanbulkart'la entegre çalışacak bir sistemi gençlerimize getireceğiz. En son bir yasa çıktı, hükümetimiz çıkardığı yasayla kitapta KDV'yi kaldırdı. Böylece kitap fiyatlarında iyileşme sağlandı. İstanbul okur yazarının çokluğuyla ön plana çıkacak. Okuyan yazan insanların sayısı arttıkça kavga gürültü azalır, hoşgörü artar."

    'BU HAVZAYI İSTANBUL'UN EN BÜYÜK FUAR MERKEZİ HALİNE GETİRİYORUZ'

    PUGB
    © Fotoğraf : Twitter
    Dünyanın en çok oynanan oyunlarından PUBG bedava oldu
    Fuarların bir şehrin ekonomisine, itibarına büyük katkı sağlayan küresel organizasyonlar olduğunu belirten Yıldırım, "Örneğin Frankfurt denince herkesin aklına dünyanın en büyük kitap fuarı gelir. Biz de 2023 yılında ilk etapta 22 milyon turist hedefi koyarken, fuarları bunun önemli kaynağından birisi olarak gördük ve bunun için adımları attık." dedi.

    Avrupa'ya bir yılda fuarlar vesilesiyle 50 milyon insan geldiğine dikkati çeken Yıldırım, konuşmasını şöyle tamamladı: "Bu 50 milyonun yüzde 10'una talip olsak eder 5 milyon. 5 milyon ne anlama geliyor? Bu fuar için harcadıkları para normal gezmeye gelenlerin 2 katından fazla. Bu doğrultuda en önemli projelerinden bir tanesi içerisinde bulunduğumuz bu havzayı İstanbul'un en büyük fuar merkezi haline getiriyoruz. Havalimanı da taşınacak, hepsi birleştirilecek muazzam bir fuar alanını İstanbul'a kazandırmış olacağız. Aynı zamanda orada millet bahçesi de, 'Şehir Airport' dediğimiz Genel Havacılık hizmetlerini verecek bir birim de burada muhafaza edilecek. Anadolu tarafında da bir fuar merkezi Sabiha Gökçen'in yanında oluşturacağız. Böylece iki havalimanının yanında birer marka fuar merkeziyle İstanbul'u fuarlarla, fuar turizmiyle kalkınan ve ekonomisini büyüten bir şehir haline getireceğiz."

    Yıldırım daha sonra E-Oyun Turnuva alanına geçerek burada takım halinde internet üzerinden oynanan "PUBG" adlı oyunu gençlerle oynadı. Yıldırım, "Torunlar oynuyor ama bize öğretmiyorlar. Sıkıntı orada." dedi.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (535)

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    Etiketler:
    Oyun, PUBG, AK Parti, Binali Yıldırım, Yeşilköy, İstanbul, Türkiye
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