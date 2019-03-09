'Fazıl Say Külliye’deki 29 Ekim resepsiyonu için beste hazırlıyor'

— Külliye’de verilecek konserleri konuşurken bir ara Cumhurbaşkanı şöyle dedi; "Bu 29 Ekim resepsiyonu için Fazıl Say bir Cumhuriyet bestesi hazırlıyor. Kendisiyle anlaştık. Resepsiyonda inşallah icra edilecek. Tabii bir iki bestesini daha ekleyecek."
— Bu 29 Ekim resepsiyonunda Fazıl Say’ın “cumhuriyet bestesi”ni Külliye’de icra edilecek olması… Türkiye’de gönülleri, zihinleri parçalamak isteyenlere karşı muhteşem bir cevaptır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen Ağustos ayında annesini kaybeden Say'ı arayarak başsağlığı dilemiş, Say da Erdoğan'ı, Truva Sonatı prömiyerine davet etmişti. Daveti kabul eden Erdoğan, Say'ın 19 Ocak'ta Ankara’da verdiği konseri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte izlemişti.
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