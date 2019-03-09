'Fazıl Say Külliye’deki 29 Ekim resepsiyonu için beste hazırlıyor'

Hürriyet Gazetesi yazarı Fatih Çekirge, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Cumhurbaşkanlığı Saray’ında düzenlenecek olan resepsiyona özel bir beste hazırlayacağını açıkladığını söyledi.

© AA / Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer Erdoğan: Fazıl Say konserine gittik, linç kampanyası başlattılar

Fatih Çekirge'nin Hürriyet'te 'Erdoğan’a Siirt morali' başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

— Külliye’de verilecek konserleri konuşurken bir ara Cumhurbaşkanı şöyle dedi; "Bu 29 Ekim resepsiyonu için Fazıl Say bir Cumhuriyet bestesi hazırlıyor. Kendisiyle anlaştık. Resepsiyonda inşallah icra edilecek. Tabii bir iki bestesini daha ekleyecek."

— Bu 29 Ekim resepsiyonunda Fazıl Say’ın “cumhuriyet bestesi”ni Külliye’de icra edilecek olması… Türkiye’de gönülleri, zihinleri parçalamak isteyenlere karşı muhteşem bir cevaptır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen Ağustos ayında annesini kaybeden Say'ı arayarak başsağlığı dilemiş, Say da Erdoğan'ı, Truva Sonatı prömiyerine davet etmişti. Daveti kabul eden Erdoğan, Say'ın 19 Ocak'ta Ankara’da verdiği konseri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte izlemişti.