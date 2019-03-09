DSP'li Hokna seçim çalışmalarına Yaprak Dökümü'ndeki repliğiyle başladı: Ağzımızın tadı kaçmasın

DSP'nin Üsküdar Belediyesi için aday gösterdiği oyuncu Güven Hokna'nın seçim sloganı belli oldu. Hokna, seçim çalışmaları için Hayriye Hanım rolünü üstlendiği Yaprak Dökümü dizisindeki unutulmaz repliğini seçti. Ünlü oyuncunun sloganı, "Ağzımızın tadı kaçmasın" oldu.

Slogan, sosyal medyada da çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı ve hafta sonunun en çok konuşulan gündemlerinden biri oldu.

Güven Hokna, hafta içi yerel basınla bir araya geldiği toplantıda Üsküdar Belediyesi'nin hizmete soktuğu Nevmekan'la ilgili sözleri tepki çekmişti. 'Millet Kıraathanesi' olarak tasarlanan mekanda alkol olmadığını belirten Hokna, “Çok Atatürkçü olmayan, türbanlı üç-beş hanım oturuyor” demiş ve bu kadınların kendisine "Niye geldin buraya" der gibi baktıklarını söylemişti.