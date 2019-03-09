Bakanlıktan Momo oyununa erişim engeli talebi

Bakanlık yetkileri, 'Momo' oyununu görüşmek üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yetkilileriyle bir araya geldi.
BTK ile yapılan görüşmede "Uygulamanın İngilizce olduğu, herhangi bir linkinin olmadığı, genellikle Uzakdoğu ülkelerinde yaygın olduğu, Türkçe versiyonu olmadığı için Türkiye'de yaygın olmadığı yönünde bilgi alındığı" belirtildi. Konunun yakından takip edildiği vurgulandı.
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