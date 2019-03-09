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21:52 09 Mart 2019
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    Recep Tayyip Erdoğan, Ardahan

    Erdoğan: S-400 konusunun ne NATO'yla ne F-35'lerle alakası yok

    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (539)
    11416

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'daki Gençlik Buluşmasında konuştu.

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Murat Kula
    Erdoğan Diyarbakır'da: Buraları bombaladılar, Kurşunlu Camii'ni adeta yıkılacak hale getirdiler
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Seyrantepe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 5. Gençlik Buluşması programına katıldı.

    'ELİNDE TAŞLA, SİLAHLA, SOPAYLA DEĞİL, BİLGİSAYARLA GEZEN CESARETLE DOLU BİR NESİL'

    Erdoğan konuşmasına şu ifadelerle başladı: "Amacımız dünya üzerinde iyi ve güzele dair ne varsa bütün bunları savunan bir gençliğin önünü açmaktır. Amacımız, daima hakkın ve adaletin tarafında olan bir nesli ülkemize kazandırmaktır. Elinde taşla, silahla, sopayla faydasız şeylerle değil, kitapla, bilgisayarla gezen, kafasını boş işlerle değil planla, projeyle meşgul eden, yüreği heva ve hevesle değil inançla, şefkatle ve cesaretle dolu bir nesil istiyoruz."

    'ÖLÜMÜ, ÖLDÜRMEYİ VE ŞİDDETİ KUTSAYAN İDEOLOJİLERE PRİM VERMESİNLER'

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Antalya, Amasya, Ankara, Bolu, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Muğla, Niğde, Sakarya ve Şanlıurfa'dan gelen muhtarlarla bir araya geldi.
    © AA / Kayhan Özer
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstiyoruz ki bizim gençlerimiz insana sarf malzemesi gibi bakan, ölümü, öldürmeyi ve şiddeti kutsayan ideolojilere prim vermesinler. İstiyoruz ki bizim gençlerimiz, kendilerini kullanılacak bir meta araç gibi gören örgütlere, yapılara asla itibar etmesinler. Öyle bir gençlik istiyoruz ki hangi görüşe mensup olursa olsun okumalı, araştırmalı, sorgulamalı, kimseye zihnini kiraya vermemelidir" diye konuştu.

    'FETÖ HADİSESİ BİZE BİR DEĞİL, BİRKAÇ NESLE MAL OLDU'

    Diploma avcılığı yaparak kariyer peşinde koşan değil, hakiki manada ilim ve hikmet arayışında olan bir gençlik istediklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti: "Hepsinden önemlisi, imanı ve ahlakı hayatının merkezine yerleştirmiş bir gençlik istiyoruz. Bunun için 40 yıldır gece gündüz mücadele ediyoruz. Kendi gençlik yıllarımızdan başlayarak sivil toplumda, siyasette ve kamuda üstlendiğim her görevde böyle gençliğin yetişmesine katkıda bulunma hayaliyle çalıştık. Eskiden beri ülkemize saldıranların özellikle gençlerimizi hedef almasının çok bilinçli bir strateji olduğunu gördük. Yıllar boyunca bu ülkede kimi zaman sağcı-solcu dediler, kimi zaman alevi-sünni dediler, kimi zaman ilerici-gerici dediler, kimi zaman Kürt-Türk dediler ama her seferinde nesilleri mahvettiler. En son FETÖ hadisesi bize bir değil bir kaç nesle mal oldu. Aynı şekilde PKK da bu milletin bir kaç neslinin heba olmasına yol açtı."

    'VAMPİRLERİN İNSAFINA TERK EDİLECEK HİÇBİR EVLADIMIZ YOKTUR'

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Metin Aktas
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    Türkiye'nin nüfusunun 82 milyona ulaşmasına rağmen hala güçlü bir insan kaynağına ihtiyacı olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

    — Tek bir evladımızın dahi terör örgütleri, ihanet çeteleri ve suç yapıları tarafından elimizden kopartılmasına rıza gösteremeyiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam uğruna hayatını hiçe sayacak Hazreti Ali'ler inşallah çıkacaktır. Bu gençlerimiz içinden Kudüs'ü Haçlılar'a mezar eden Selahaddin Eyyubi'ler çıkacaktır. Bu gençlerimiz içinden İstanbul'u fetheden Fatih'ler çıkacaktır. Bu gençlerimiz içinden Çanakkale'de bir Gazi Mustafa Kemal, Kut'ül Amare'de İstiklal Harbi'nde düşmanın yüreğine korku salacak nice kahramanlar çıkacaktır. Bu gençlerimiz içinden Hasan Tahsin gibi tek kurşunla İzmir'de özgürlük ateşini yakan, Ömer Halisdemir gibi tek kurşunla darbecilerin oyunlarını bozan yiğitler çıkacaktır.

    — Bu gençlerimizin içinden Nobel ödülü alan Aziz Sancar'lar çıkacaktır. Bu gençlerimiz içinden dava ateşimizi körükleyen Necip Fazıl gibi, Arif Nihat Asya gibi şairlerimiz çıkacaktır. Bu gençlerimiz içinden dünya çapında edebiyatçılar, sanatçılar, müzisyenler, sporcular, matematikçiler, kimyacılar ve doktorlar çıkacaktır. Dolayısıyla bizi vatan millet düşmanlarına kaptıracak tek bir gencimiz yoktur. Bizim vandallara, sokak çetelerine bütün bunlara kaptıracak tek bir çocuğumuz yoktur. Bizim 34 yıldır gençlerin kanı ve gözyaşıyla beslenen vampirlerin insafına terk edilecek hiçbir evladımız yoktur. Hepsine de aynı hassasiyetle sahip çıkmak zorundayız.

    Erdoğan'ın ifadeleri şöyle:

    — Sevgili gençler, kendinizi asla küçümsemeyin. Gençlik öyle büyük bir ateştir ki onunla yeri gelir dünyayı değiştirir, yeri gelir dünyayı yakarsınız.

    — Türkiye gücün hayırlı kullanımının örneği ise İsrail tam tersi bir örnektir.

    — Türkiye'nin hangi şartlarda S-400 sistemlerini aldığı ortadadır. Bu konunun ne NATO'yla ne F-35'lerle ne de ABD'nin güvenliğiyle uzaktan yakından alakası olmadığını herkes biliyor. Hava savunma sistemini nasıl kullanacağımız ortada. Peki niçin ülkemizin üstüne hoyratça bir şekilde geliyorlar? Mesele S-400 değil, Türkiye'nin başta Suriye konusunda olmak üzere kendi kararlarını alıyor olmasıdır. İnşallah S-400 meselesini aklı selimle halledeceğiz.

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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (539)
    Topluluk kurallarıTartışma
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