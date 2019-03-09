DSP Genel Başkanı Aksakal: Atatürk'ün değerlerini kendisine, siyasete kalkan yapan tipler var

Aksakal, "DSP neden seçimlere katılıyor diye bir hengame başlattılar. Sabah akşam Atatürk'ü sömüren, Atatürk'ün değerlerini kendisine, siyasete kalkan yapan tipler var. Bunlar hiçbir iş yapmazlar. Ne iktidar anlamında bir beklentileri vardır ne bugüne kadar memleketi yönetmişlikleri vardır. Bunlar ancak ekran figürleri gibi öterler" dedi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Hatay'ın Arsuz ilçesindeki DSP Seçim Bürosu'nun açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dirayetli ve inançlı bir ana muhalefet partisine ihtiyacı bulunduğunu söyledi.

Kendilerine bir hedef koyduklarını belirten Aksakal, şunları belirtti: "Bu hedef, 31 Mart seçimlerinden çıktığımızda Türkiye'nin yeni ana muhalefet partisi DSP olacak. Adam gibi siyaset yapacağız. Demokratik bir şekilde siyaset ortamını hep birlikte yaşayacağız. Sandıklar ve halk burada, kime oy verirse versin. Sandıklar açıldığında hepimiz gideceğiz o belediye başkanını tebrik edeceğiz, hangi partiden olursa olsun."

"DSP neden seçime katılıyor?" tartışmasının açıldığını dile getiren Aksakal, "DSP neden seçimlere katılıyor diye bir hengame başlattılar. Sabah akşam Atatürk'ü sömüren, Atatürk'ün değerlerini kendisine, siyasete kalkan yapan tipler var. Bunlar hiçbir iş yapmazlar. Ne iktidar anlamında bir beklentileri vardır ne bugüne kadar memleketi yönetmişlikleri vardır. Bunlar ancak ekran figürleri gibi öterler." diye konuştu.

Aksakal, daha sonra partililerle beyaz güvercin uçurdu.