Avrasya'dan son seçim anketi: 10 büyükşehirde durum ne?

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, son seçim anketini açıkladı. Şirketin yaptığı ankete göre 'Millet İttifakı' adayları seçim yarışında önde.

Araştırmanın hata payı 1,95 ile 2,5 arasında belirlenirken şirket 28 Mart'ta tüm illerle ilgili sonuçları paylaşacağını duyurdu.

Ankette "Katılımcıların çeşitli sebeplerle yanlış cevap verme ihtimaline karşı, katılımcılara 'Arkadaş çevreniz, akrabalarınız ve komşularınız içerisinde en çok hangi adaya destek veriliyor' sorusu yöneltilmiş ve cevaplarda ciddi oranda bir değişikliğe rastlanmamıştır" denildi. İşte Avrasya'ya göre 10 büyükşehirde anket sonuçları.

İSTANBUL

Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 50,1

Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım yüzde 48,5

Diğer adaylar yüzde 1,4 (HDP aday çıkarmadığı halde yine de 0,7 oranında HDP diyen seçmenler değerlendirme dışı bırakılmıştır.)

ANKARA



Millet İttifakı Adayı Mansur Yavaş yüzde 51,60

Cumhur İttifakı Adayı Mehmet Özhaseki yüzde 45,60

Diğer adaylar 2,80 (HDP seçime katılmadığı halde bu partiye oy vereceğini söyleyen seçmenler 0,4 oranındadır ve değerlendirme dışı tutulmuşlardır.)

İZMİR

Millet İttifakı Adayı Tunç Soyer yüzde 68,7

Cumhur İttifakı Adayı Nihat Zeybekçi yüzde 30,1

Diğer adaylar yüzde 1,2

ANTALYA

Millet İttifakı Adayı Muhittin Böcek yüzde 54,3

Cumhur İttifakı Adayı Menderes Türel yüzde 44,4

Diğer adaylar yüzde 1,3

ADANA

Millet İttifakı Adayı Zeydan Karalar yüzde 51,5

Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü yüzde 47,0

Diğer adaylar 1,5

BURSA

Millet İttifakı Adayı Mustafa Bozbey yüzde 49,0

Cumhur İttifakı Adayı Alinur Aktaş yüzde 49,8

Diğer adaylar yüzde 1,2

AYDIN

Millet İttifakı Adayı Özlem Çerçioğlu yüzde 57,1

Cumhur İttifakı Adayı Mustafa Savaş yüzde 40,0

Diğer adaylar yüzde 2,9

DENİZLİ



Millet İttifakı Adayı Ümit Bahtiyar yüzde 49,7

Cumhur İttifakı Adayı Osman Zolan yüzde 48,0

Diğer adaylar yüzde 2,3

MERSİN

Millet İttifakı Adayı Vahap Seçer yüzde 48,0

Cumhur İttifakı Adayı Hamit Tuna yüzde 40,3

Demokrat Parti adayı Ayfer Yılmaz yüzde 10,1

Diğer adaylar yüzde 1,6

HATAY

Millet İttifakı Adayı Lütfü Savaş yüzde 56,1

Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Güler yüzde 42,0

Diğer adaylar 1,9