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02:54 10 Mart 2019
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    CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş

    Yavaş: Geçmişimiz devleti savunmakla geçti

    © AA / Ali Balıkçı
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (545)
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    CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, "Bizim geçmişimiz devleti savunmakla geçti. PKK'lıların, devlet düşmanlarının karşısında duran da biziz. Biz bunları söylerken onların neler söylediğini biliyoruz" dedi.

    Ayaş ve Etimesgut'ta halka hitap eden Yavaş, Ankara'nın ekonomik krizden büyük ölçüde etkilendiğini ileri sürdü.

    24 Haziran, seçim, sandık
    © AA /
    PİAR'dan son anket: Mansur Yavaş 9 puan önde
    Yavaş; Siteler, Gimat ve Ostim'de dükkanların bomboş olduğunu iddia ederek, yeni sistemle Kızılırmak'ın suyunun boşa çıktığını, onunla Ankara'da sulu tarım yapılabileceğini vurguladı.

    Ankara'da çevre düzenlemesi için kullanılan bitkilerin, yurt dışından ve büyük maliyetlerle getirildiğini ifade eden Yavaş, bu bitkilerin Ayaş'ta üretilebileceğini söyledi. Yavaş, Ayaş'ta termal turizm yapmayı planladıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

    "Anka Park yaptılar, Çinlileri zengin ettiler. Termal sağlık turizmine geçiyoruz. İpekyolu turizmi projesinde Ayaş hattına Uzak Doğulu turistleri getireceğiz. Çiftçimizi küçükbaş ve büyükbaş destekleriyle destekleyeceğiz. 17 yıldır Hükümet var aynı partiden. Burada belediye başkanı var, hangi sorunu çözdüler? Mesele, belediye başkanın vizyonunda. Eskişehir'e, Beypazarı'na bakın ne kadar turist geliyor? Söyleyecekleri bir şey kalmayınca insanları korkutmaya başladılar."

    'DEVLET DÜŞMANLARININ KARŞISINDA DURAN DA BİZİZ'

    Süleyman Soylu
    © Fotoğraf : İHA
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    Kökeninin Beypazarı olduğunu vurgulayan Yavaş, "Ankaralı değil de Kayseri'den gelen misafiri eşitleyecekler kendi aklınca. Diyorlar ki 'PKK'lıları işe alacaklar.' Eskişehir'de Yenimahalle Belediyesi'nde kaç tane terörist varmış? Bizim geçmişimiz devleti savunmakla geçti. PKK'lıların, devlet düşmanlarının karşısında duran da biziz. Biz bunları söylerken onların neler söylediğini biliyoruz" şeklinde konuştu.

    Seçilmesi halinde Büyükşehir Belediyesi'nin ilçe belediyelerinde birer temsilci görevlendireceklerini söyleyen Yavaş, "Bu kişi işleri gayet güzel çözer. Biz göreve başlayınca güneş enerjisi takacağız. Yeter ki çiftçi elektrik parası vermesin. Ama bir şey üretsin, sebze meyve üretsin, yurt dışından getirmeyelim. Hayvancılık yapsın. Satışına pazarlanmasına yardımcı olalım. İlk önce kendi hemşehrilerimizi kalkındıralım" ifadelerini kullandı.

    Mansur Yavaş
    © AA / Mehmet Ali Özcan
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    Yavaş; Nallıhan, Beypazarı, Güdül'den oluşan bölgeyi ve Kalecik'ten Haymana'ya kadar ilçeleri ayağa kaldıracaklarını vurgularken, "Bu boynumun borcu. Kendimizi değil, kentimizi zengin etmeye talibiz. Bunu başaracağız. Şimdi bile korumalarla gezenlere yarın belediye başkanı olunca hiç ulaşamazsınız. Biz oy rekoru kırarak iş başına geleceğiz" dedi.

    'PROJELERİMİZİ AÇIKLADIKÇA BUNLARIN PROESİ YOK DEYİP KÜÇÜMSÜYORLAR'

    Asıl anketlerin halkın içinde yapılacağını belirten Yavaş, sözlerine şöyle devam etti:

    Mansur Yavaş
    © Fotoğraf : DHA
    Yavaş: Şimdiye kadar 2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım
    "Bizler projelerimizi açıkladıkça bunların projesi yok deyip küçümsüyorlar. Alışmışlar çılgın projelere halkın parasını yatırmaya. En büyük projemiz Ankaralıları kalkındırmak, bütün gayemiz bu. Asfalt katılım payı soygununa son vereceğiz. Doğal gaz depozitolarını takip edeceğiz, soydurmayacağız. Aradaki fark gittikçe açılıyor. Nereden anlıyoruz? Halkın ilgisinden, onların sokağa çıkamamasından anlıyoruz. 'Temiz siyaset' diye yola çıkıp çamur siyasetiyle devam etmesinden anlıyoruz."

    ''ASLA ZAFER KAZANDIK' DEMEYECEĞİZ'

    Yavaş, kazanması halinde 'asla zafer kazandık' demeyeceklerini, sadece '5 yıllık hizmet yetkisi aldık' diyeceklerini belirterek, "Tarafsız şekilde herkese eşitçe hizmet edeceğiz. Ankara'yı sizlerin desteği ile mutlu etmeye talibiz." dedi.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (545)

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    Etiketler:
    PKK, Mansur Yavaş, Beypazarı, Ostim, Gimat, Siteler, Ankara, Ayaş, Etimesgut
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