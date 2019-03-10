Yavaş: Geçmişimiz devleti savunmakla geçti

Ayaş ve Etimesgut'ta halka hitap eden Yavaş, Ankara'nın ekonomik krizden büyük ölçüde etkilendiğini ileri sürdü.
Ankara'da çevre düzenlemesi için kullanılan bitkilerin, yurt dışından ve büyük maliyetlerle getirildiğini ifade eden Yavaş, bu bitkilerin Ayaş'ta üretilebileceğini söyledi. Yavaş, Ayaş'ta termal turizm yapmayı planladıklarını dile getirerek, şunları söyledi:
"Anka Park yaptılar, Çinlileri zengin ettiler. Termal sağlık turizmine geçiyoruz. İpekyolu turizmi projesinde Ayaş hattına Uzak Doğulu turistleri getireceğiz. Çiftçimizi küçükbaş ve büyükbaş destekleriyle destekleyeceğiz. 17 yıldır Hükümet var aynı partiden. Burada belediye başkanı var, hangi sorunu çözdüler? Mesele, belediye başkanın vizyonunda. Eskişehir'e, Beypazarı'na bakın ne kadar turist geliyor? Söyleyecekleri bir şey kalmayınca insanları korkutmaya başladılar."
'DEVLET DÜŞMANLARININ KARŞISINDA DURAN DA BİZİZ'
Seçilmesi halinde Büyükşehir Belediyesi'nin ilçe belediyelerinde birer temsilci görevlendireceklerini söyleyen Yavaş, "Bu kişi işleri gayet güzel çözer. Biz göreve başlayınca güneş enerjisi takacağız. Yeter ki çiftçi elektrik parası vermesin. Ama bir şey üretsin, sebze meyve üretsin, yurt dışından getirmeyelim. Hayvancılık yapsın. Satışına pazarlanmasına yardımcı olalım. İlk önce kendi hemşehrilerimizi kalkındıralım" ifadelerini kullandı.
'PROJELERİMİZİ AÇIKLADIKÇA BUNLARIN PROESİ YOK DEYİP KÜÇÜMSÜYORLAR'
Asıl anketlerin halkın içinde yapılacağını belirten Yavaş, sözlerine şöyle devam etti:
''ASLA ZAFER KAZANDIK' DEMEYECEĞİZ'
Yavaş, kazanması halinde 'asla zafer kazandık' demeyeceklerini, sadece '5 yıllık hizmet yetkisi aldık' diyeceklerini belirterek, "Tarafsız şekilde herkese eşitçe hizmet edeceğiz. Ankara'yı sizlerin desteği ile mutlu etmeye talibiz." dedi.
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