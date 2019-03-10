Çavuşoğlu: Dünyanın her yerinde varız, her yerde sözümüz geçiyor

Çavuşoğlu, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen esnafla buluşma toplantısında, Antalya esnafının canlı olmasının, Isparta'ya da Burdur'a da katkı sağladığını söyledi.
Esnafı desteklemek için her şeyi yaptıklarını belirten Çavuşoğlu, esnafın dinamik olması halinde Türkiye'nin, hedefine emin adımlarla gideceğini dile getirdi.
'TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN ÜRÜNLER TÜM DÜNYA'DA SATILMASI İÇİN ÇABA GÖSTERİYORUZ'
Dünyada serbest ticaret anlaşmaları ve tercihli ticaret anlaşmalarının müzakerelerini Ticaret Bakanlığı ile yürüttüklerini söyleyen Çavuşoğlu, "İnşallah Avrupa Birliği ile de Gümrük Birliği Anlaşması'nın modernizasyonunu gerçekleştireceğiz. Müzakerelere kaldığımız yerden başlayacağız. Bu konudaki gayretleri için de Sayın Bakanımız Pekcan'a teşekkür ediyoruz. Uluslararası ilişkilerde ekonomik ilişkiler önemliyse ihracatın, ticaretin, yurt dışında yatırımların artması, dışarıdan doğrudan sermayenin Türkiye'ye gelmesi için daha çok çalışmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Türk dış politikasının emin adımlarla yoluna devam ettiğine işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
'SAHADA GÜÇLÜYÜZ, MASADA DA GÜÇLÜYÜZ'
"Sahada da güçlüyüz, masada da güçlüyüz. Dünyanın her yerinde varız. Her yerde sözümüz geçiyor. Girişimci ve insani dış politikamızla sorunlara çözüm bulmaya çalışıyoruz. Yanı başımızdaki sorunların çözümüne katkı sağlıyoruz. Her ülke ile ilişkilerimizi bir üst seviyeye çıkarmak için yoğun çaba sarfediyoruz. Bu durum da ticarete ve ekonomiye yansıyor. Sorunlar olabilir, rahatsız olmayın, her şey kontrolümüz altındadır. Sorun varsa çaresi vardır. Bir yerde problem varsa onun da çözümü vardır. Biz girişimci ve insani dış politikamızla tüm sorunları çözmek için ülkemizi hak ettiği noktaya götürmek için çalışıyoruz. "
Çavuşoğlu, aydın geçinenlerin Antalya'da kadın aday göstermediğini, kendilerinin ise kentte 3 kadın belediye başkan adaylarının bulunduğunu sözlerine ekledi.
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