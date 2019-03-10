Kurtulmuş: Türkiye, bir daha asla IMF'ye muhtaç olmayacak

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Karanlık zihniyetin sahipleri, Türkiye'nin artık IMF'ye muhtaç olacağını, IMF ile yeni bir program imzalaması gerektiğini söylemeye başladılar. Hedef Türkiye'yi bağlamak, ayaklarına pranga vurmaktır. Hiç heveslenmesinler. Türkiye, bir daha asla IMF'ye muhtaç olmayacak, kapısına gitmeyecek" dedi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bir restoranda düzenlenen 'Cumhur İttifakı Sapanca Belediyesi Meclis Üyesi Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Kurtulmuş, Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni onayladığını bu seçimde ortaya koyacağını söyledi.

Kurtulmuş, Türkiye'nin hem içinde bulunulan zaman dilimi hem de coğrafyada oynanan emperyal oyunlar nedeniyle çok güçlü olmak mecburiyeti bulunduğunu belirterek, "Güçten kastımız sadece askeri ve ekonomik güç değildir. Teknolojide, sanayide, bilimde, sanatta, kültürde ama hepsinden önemlisi devlet-millet dayanışmasında Türkiye çok güçlü olmak durumundadır. Ortak idealimiz, güçlü, büyük Türkiye'dir. Bu milletin yeniden kendi kökleri üzerinde ayağa kalkması, yükselmesidir. Ortak hedefimiz Türkiye'nin ele güne muhtaç olmayacak güçlü bir ekonomiye sahip olmasıdır" diye konuştu.

'EKONOMİK ANLAMDA GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDAYIZ'

Kurtulmuş, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı tehditlerle başa çıkabilmesi, ayakta durabilmesi için ele güne muhtaç olmaması gerektiğini dile getirerek, "Geçen seçimden sonra döviz kurları üzerinde yapılan manipülasyonları gördünüz. Maalesef aynı karanlık zihniyetin sahipleri, Türkiye'nin artık IMF'ye muhtaç olacağını, IMF ile yeni bir program imzalaması gerektiğini söylemeye başladılar. Hedef Türkiye'yi bağlamak, ayaklarına pranga vurmaktır. Hiç heveslenmesinler. Türkiye, bir daha asla IMF'ye muhtaç olmayacak, kapısına gitmeyecek, kendi kendine yeterli bir ekonomi olacaktır. Ekonomik olarak güçlü olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Çok az bir millete nasip olacak başarıyı elde ettiklerini, şimdi hedeflerinin cumhuriyeti daha da ileriye götürmek ve daha güçlü hale getirmek olduğunu anlatan Kurtulmuş, bu uğurda mücadele ettikçe ayaklarına çelme takmak isteyenlerin çok olduğunu ancak bunu başaramadıklarını söyledi.

Kurtulmuş, 7 Şubat 2012'de MİT müsteşarı ifadeye çağrıldığında, Gezi Parkı olaylarında, 17-25 Aralık ve arkasından 6-8 Ekim olayları ile çukur eylemlerinde, en sonunda da 15 Temmuz'da çelme takmaya çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

'BÜYÜK BİR ÜLKEYİZ, TABİİ Kİ KARŞI KARŞIYA KALDIĞIMIZ TEHDİTLER BÜYÜK OLACAK'

"Bu millet birlik ve dirlik içinde, beraberlik içerisinde yan yana geldi, omuz omuza geldi, bütün bu zorlukları bertaraf etti. Şimdi yine önümüzü kesmeye çalışacaklar. Büyük bir milletiz, büyük bir devletiz, büyük bir ülkeyiz. Tabii ki bizim karşı karşıya kaldığımız tehditler büyük olacak, onların hepsini Allah'ın izniyle yenip, aşıp geçeceğiz. Bütün bu süreçlerde millet bizi yalnız bırakmadı. Bütün bu süreçlerde, millet hep demokrasiden yana, milli iradeden yana oldu. Milletimize şükran borcumuz var. 15 Temmuz gecesinde 'Ya Allah Bismillah Allahuekber' diyerek sokakları dolduran milyonlarca kardeşimize şükran borcumuz var. Evlerinde sabaha kadar dua eden insanlara şükran borcumuz var."

'BİZ SADECE TÜRKİYE'DEN İBARET DEĞİLİZ'

FETÖ'nün darbe girişiminden hemen sonra Arap dünyasından gelen parlamenter heyetin kendisine, darbe gecesinde Kuveyt ve Sudan'da binlerce kişinin caddelere çıktığını, camilerde toplandığını, namaz kılıp sabaha kadar dua ettiğini söylediğini aktaran Kurtulmuş, aynı şekilde dünyanın her yerinde dualar edildiğini ifade etti.

© AA / Muhammed Enes Yıldırım Kurtulmuş: Kadınlarımız evin direği, ailenin merkezidir

Saraybosna, Makedonya, Üsküp, Cibuti ve dünyanın birçok yerinde o gün sabaha kadar bu milletin geleceği için dua edildiğini vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Biz sadece Türkiye'den ibaret değiliz. Biz bütün gönül coğrafyamızı kuşatan büyük bir milletiz. Onların bizden beklentileri var, bizim de onlara karşı sorumluluklarımız var. Güçlü olmak zorundayız. Hep beraber dirlik ve birlik içerisinde, inşallah Türkiye'yi daha ileriye götüreceğiz. Birileri ayağınızdan çekmeye çalışacak, onların vazifesi o, biz de güçlü bir şekilde bir araya geleceğiz. İşte bu anlamda Cumhur İttifakı, Türkiye'nin geleceğini düşünenlerin bir araya gelerek kurmuş olduğu bir ittifaktır. AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 senedir vermiş olduğu mücadele, yeniden güçlü büyük Türkiye'yi kurma mücadelesidir. Bu mücadele, sınırlarımızın ötesinde de Türkiye'yi daha güçlü, daha muktedir kılma mücadelesidir."