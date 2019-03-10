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05:54 10 Mart 2019
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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki

    Özhaseki: Neredeyse 5 bin tane projemiz var

    © AA / Güven Yılmaz
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (549)
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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Bizim ilçelerle birlikte neredeyse 5 bin tane projemiz var. Biz bunları yaparız ve bu bizim taahhüdümüz. Vatandaşımıza duyduğumuz saygıdan dolayı projelerimizi yazdık ve altına imzayı da attık" dedi.

    Özhaseki, Keçiören Belediye Meclis Üyesi adayı Emir Kuşdemir'in Neşet Ertaş Kültür Merkezi'ndeki aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'de geçmiş yıllarda birçok kişinin görüşleri sebebiyle karşı karşıya getirildiğini söyledi.

    CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş
    © AA / Ali Balıkçı
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    Türkiye toprakları üzerinde yaşayan herkesin kader birliği yaptığını vurgulayan Özhaseki, "Ufacık tefecik farklılıklarla biz birbirimizi neden boğazlıyoruz? Problemimiz olabilir. Problemsiz hangi devlet var ki? Önemi olan bunları çözebilmek için ortak bir irade ortaya koyabilmek" diye konuştu.

    İnsanın ırkını ve doğacağı yeri seçme gibi bir şansı olmadığını ifade eden Özhaseki, şöyle konuştu:

    'CAMİ TEMELİ ATMAYA DA CEMEVİ TEMELİ ATMAYA DA GİTTİM'

    "Cami temeli atmaya da cemevi temeli atmaya da gittim. Kayseri'deki cemevinin hem arsasını verdim hem de ilk parayı kimden topladım biliyor musunuz? Sünni gruplara dedim ki 'Verin parayı, böyle olacak bu iş.' dedim. İlk parayı onlardan aldım. Lafla yürümez bu işler, kardeşsek atacaksınız parayı. Kayseri'deki Hacı Bektaş-ı Veli Derneği'ni bilenler açıp sorsunlar. İnşaatta her daraldıklarında beni bulmuşlardır ve on kez gezmişimdir inşaatını."

    Mehmet Özhaseki
    © AA / Ali Balıkçı
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    Özhaseki, Ankara'ya ilişkin projeleri belirlediklerini aktararak yatırım yapılacak sektörlerle ilgili iş sahipleriyle birebir görüşmeler yaptığını belirtti.

    Ankara Sinoplu Dernekler Federasyonu'nca Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenledikleri etkinliğe de katılan Özhaseki, belediye başkanı olacak kişilerin güler yüzlü ve liyakat sahibi olması gerektiğini belirtti.

    Özhaseki, Ankara'daki 25 aday ile vatandaşların huzurunda olduklarına işaret ederek şunları söyledi:

    'CHP'NİN BİR ADAYI VAR AMA DAHA BİR TANE PROJE DUYMADIM'

    "Bizim ilçelerle birlikte neredeyse 5 bin tane projemiz var. Biz bunları yaparız ve bu bizim taahhüdümüz. Vatandaşımıza duyduğumuz saygıdan dolayı projelerimizi yazdık ve altına imzayı da attık. Karşımızda 5 tane daha rakip var. Bir tanesinden bile proje yazıp da imza atıp dağıttığını görmedim. CHP'nin bir adayı var, üçüncü dönemdir aday ama daha bir tane bile proje duymadım."

    Mehmet Özhaseki
    © Fotoğraf : DHA
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    Muhalefetin kendisini Kayserili bir aday olmasından dolayı eleştirdiğini belirten Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Tunceli'de doğduğunu söyleyerek "En büyük ayıp ise gelip onun CHP'nin başına oturması. Sonra İzmir'e gidip aday olmuş. Partisi onu İstanbul'dan da aday yapmış. Bana, 'Kayserili birisinin aday olması ayıp.' diyen adam, sen bir kere aynaya bak. İki tane belediyeleri var. Çankaya'daki arkadaş Tuncelili, Yenimahalle'deki arkadaş ise Afyonlu. O ne olacak peki?" diye konuştu.

    Özhaseki'nin programlarına, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile AK Parti Keçiören Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok da katıldı.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (549)

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    Etiketler:
    proje, cemevi, cami, Ak Parti, CHP, Sinoplu Dernekler Federasyonu, Hacı Bektaş-ı Veli Derneği, Neşet Ertaş Kültür Merkezi, Mehmet Ersoy, Emir Kuşdemir, Mehmet Özhaseki, İstanbul, Tunceli, Çankaya, Kayseri, Türkiye, Keçiören
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