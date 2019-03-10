Özhaseki: Neredeyse 5 bin tane projemiz var

Özhaseki, Keçiören Belediye Meclis Üyesi adayı Emir Kuşdemir'in Neşet Ertaş Kültür Merkezi'ndeki aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'de geçmiş yıllarda birçok kişinin görüşleri sebebiyle karşı karşıya getirildiğini söyledi.
İnsanın ırkını ve doğacağı yeri seçme gibi bir şansı olmadığını ifade eden Özhaseki, şöyle konuştu:
'CAMİ TEMELİ ATMAYA DA CEMEVİ TEMELİ ATMAYA DA GİTTİM'
"Cami temeli atmaya da cemevi temeli atmaya da gittim. Kayseri'deki cemevinin hem arsasını verdim hem de ilk parayı kimden topladım biliyor musunuz? Sünni gruplara dedim ki 'Verin parayı, böyle olacak bu iş.' dedim. İlk parayı onlardan aldım. Lafla yürümez bu işler, kardeşsek atacaksınız parayı. Kayseri'deki Hacı Bektaş-ı Veli Derneği'ni bilenler açıp sorsunlar. İnşaatta her daraldıklarında beni bulmuşlardır ve on kez gezmişimdir inşaatını."
Ankara Sinoplu Dernekler Federasyonu'nca Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenledikleri etkinliğe de katılan Özhaseki, belediye başkanı olacak kişilerin güler yüzlü ve liyakat sahibi olması gerektiğini belirtti.
Özhaseki, Ankara'daki 25 aday ile vatandaşların huzurunda olduklarına işaret ederek şunları söyledi:
'CHP'NİN BİR ADAYI VAR AMA DAHA BİR TANE PROJE DUYMADIM'
"Bizim ilçelerle birlikte neredeyse 5 bin tane projemiz var. Biz bunları yaparız ve bu bizim taahhüdümüz. Vatandaşımıza duyduğumuz saygıdan dolayı projelerimizi yazdık ve altına imzayı da attık. Karşımızda 5 tane daha rakip var. Bir tanesinden bile proje yazıp da imza atıp dağıttığını görmedim. CHP'nin bir adayı var, üçüncü dönemdir aday ama daha bir tane bile proje duymadım."
Özhaseki'nin programlarına, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile AK Parti Keçiören Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok da katıldı.
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