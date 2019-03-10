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11:59 10 Mart 2019
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    Mustafa Varank

    Teknoloji Bakanı Varank, küs aşiretleri barıştırdı: Bizler mümin insanlarız

    Raşid Necati Aslım
    Türkiye
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    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Van'ın Çaldıran ilçesinde aralarında husumet bulunan iki köyü barıştırdı. Varank, "Siz burada zora talip oldunuz, sulh için bir araya geldiniz. Çocuklarınıza hayırlı bir gelecek bırakmak için söz vereceksiniz, sizden sonraki nesiller de barış içinde bu köylerde yaşayacak" ifadelerini kullandı.

    Mustafa Varank
    © AA /
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    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Van'ın Çaldıran ilçesinde husumetli iki köyü barıştırdı. Bakan Varank, kentteki programlarının ardından Muradiye ilçesine bağlı Alkasnak köyünde vefat eden Raşit Taş'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

    Aileye başsağlığı dileklerini ileten Varank, daha sonra Çaldıran ilçesine bağlı İran sınırındaki Osmanlı ve Sarıçimen köyleri arasında geçen yıl bir kişinin ölümüyle başlayan husumeti giderdi.

    Sarıçimen köyündeki Bazıdi aşireti ile Osmanlı köyündeki İski aşireti arasındaki husumeti barışla sonuçlandıran Bakan Varank, iki köy halkını bir araya getirdi.

    Köy meydanında tokalaşan aşiret üyeleri, taziye evinde Bakan Varank'ın da katıldığı törenle yemin ederek barıştı.

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    İlçeye bağlı Osmanlı köyündeki programda iki ailenin ileri gelenleriyle görüşen Varank, husumetin barışla sonuçlandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

    Bakan Varank, Osmanlı ve Sarıçimen köylerinin değerli insanlarıyla barış gibi güzel bir vesile için bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

    Mustafa Varank
    © AA /
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    İnsanlar arasında barışı sağlamanın önemli olduğunu vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

    "Bizler mümin insanlarız. Doğarken Kur'an-ı Kerim ile doğuyor ölürken de Kur'an-ı Kerim ile ölüyoruz. Böyle güzel sözlerimizi de Kur'an-ı Kerim ile veriyoruz. Bugün hayırlı hizmetler için Van'a gelmiştim. Kentimize nasıl daha iyi imkanlar kazandırabiliriz diye Van'da çalışmalarımızı yapıyorduk. Değerli arkadaşlarımız böyle hayırlı bir hadisenin olduğunu söylediler, biz de bu değerli hadiseye şahitlik etmek istedik. Buraya, Allah'ın 'müminler kardeştir, kardeşlerinizi barıştırın, aralarında sulh yapın' emri üzerine toplandık. Peygamber efendimizin buyurduğu gibi iki müminin üç gün küs kalması helal değildir. Bilindiği gibi yıkmak kolay, yapmak zordur. Siz burada zora talip oldunuz, sulh için bir araya geldiniz. Allah sizlerden razı olsun. Çocuklarınıza hayırlı gelecek bırakmak için söz vereceksiniz, sizden sonraki nesiller de barış içinde bu köylerde yaşayacak."

    Varank, ailelerin yaptığı işi çok önemsediğini ve buna şahitlik etmekten çok mutlu olduğunu ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını, bütün imkanları insanların daha iyi koşullarda yaşaması içi seferber ettiklerini dile getirdi.

    Etiketler:
    aşiret, barıştırma, açıklama, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Mustafa Varank, Çaldıran, Van
    Topluluk kurallarıTartışma
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