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11:59 10 Mart 2019
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    Fatih Altaylı

    Altaylı'dan S-400 yazısı: 'Çatlasan da, patlasan da alacağız' diyoruz ya Amerika'ya, pek bir gururumuz kabarıyor

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşe yazısında Türkiye ile ABD arasında gerilime neden olan S-400 alımına değinerek "'Çatlasan da, patlasan da alacağız' diyoruz ya Amerika'ya, pek bir gururumuz kabarıyor" ifadelerini kullandı. Altaylı ayrıca, Türk vatandaşları için 'Meselenin yalnızca ABD'ye karşı çıkmak' olduğunu iddia etti.

    Fatih Altaylı
    © AA /
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    Gazeteci Fatih Altaylı, Habertürk'te yayınlanan 'Ne olacak bu S-400’lerin hali' başlıklı köşe yazısında Türkiye'nin S-400 alım süreci ve beraberinde ABD ile yaşanan gerilime değindi.

    Türk vatandaşlarının siyasi gündemlerin içeriğinden çok 'ABD'ye karşı çıkılmasından memnun olduğunu' öne süren Altaylı, "S-400'lerin ABD'nin tüm karşı çıkmalarına rağmen alınacak olması da hoşuna gidiyor vatandaşın" ifadelerini kullandı. 

    Altaylı'nın bugünkü yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

    "Şimdi dış siyaset de ciddi bir merak unsuru.

    Dış siyaset iç siyaset malzemesi oldukça, merak da artıyor, bilgi de.

    Kıbrıs'ı Karadeniz'de zanneden ve 'Askerliğimi orada yaptım, eminim' diyen vatandaş Maduro'ya verilen destekten memnun.

    'Nerde lan bu Venezuela göster haritada' desen, bırak tam yerini, bulunduğu kıtayı gösterebilse namerdim.

    Zaten mesele Maduro'ya destek olmak değil, ABD'ye diklenilmesinden memnun.

    'Amerika'ya posta koyabildiğimize göre, biz de onun kadar güçlü olmalıyız' diye düşünüyor vatandaş.

    E, zaten İHA, SİHA falan da yapabiliyoruz.

    S-400'lerin ABD'nin tüm karşı çıkmalarına rağmen alınacak olması da hoşuna gidiyor vatandaşın.

    'Çatlasan da, patlasan da alacağız' diyoruz ya Amerika'ya, pek bir gururumuz kabarıyor.

    Vladimir Cabarov
    © Sputnik /
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    ABD'nin öfkesine rağmen S-400 almaya cesaret eden kim var ki, bir Çin bir de biz. Belki bir de Hindistan.

    Onların milyar nüfusu var ama bizim de yüreğimiz var.

    Helal olsun bize.

    Dağdan, taştan silip, andımızdan çıkardık ama fark etmez.

    'Ne mutlu Türküm diyene'

    Vatanperver, milliyetçi, maneviyatçı vatandaş böyle düşünüyor ya da böyle hisleniyor.

    Bu ülkede Amerikan emperyalizmine karşı çıkan gençlerin solcu diye asıldığı zamanı da, onlara kimlerin karşı çıktığını da hatırlamak istemiyor elbette.

    Çünkü hatırlasa devreler yanacak.

    Dediğim hislenmiş vatandaş. Kalbiyle hareket ediyor şimdilik.

    Ama devletler böyle hareket etmiyor genelde.

    Edecekmiş gibi yapsa da, son kertede edemiyor, etmiyor!

    O yüzden bana 'Bu S-400 krizi nasıl aşılır' diye soranlara 'Soğukkanlı olun' diyorum.

    S-400
    © AFP 2018 / Natalia KOLESNIKOVA
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    Her şeyin çaresi bulunur, yumurta kapıya dayanınca.

    Bakın Yunanistan'da da var S-300'ler.

    Kıbrıs'a diye aldılar, Türkiye kıyameti koparınca Kıbrıs'a koyamadılar.

    Rus silahı olduğu için kullanmaları da mümkün değildi.

    Yerleştirdiler Girit'e bir depoya.

    Orada çürüyüp duruyorlar.

    Ruslar parasını aldıkları için memnun, ABD yerleştirilmediği için memnun.

    Yunanlılar bile bulmuşsa bir çare.

    Biz mi bulamayacağız?

    Yeter ki, yumurta kapıya dayansın."

    Etiketler:
    yazı, Açıklama, S-400, Habertürk, Fatih Altaylı, Türkiye, ABD, Rusya
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