Kılıçdaroğlu: Yurt dışından gelen turistler de terörist olacakmış, Alman'dan Japon'dan ne istiyorsun kardeşim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da yaptığı konuşmada "Yurt dışından gelen turistler de terörist olacakmış, Almanya'daki İngiltere'deki toplantılara katılan yabancı birisi varsa tespit edeceklermiş, eğer buraya gelirse yakalayıp içeri atacaklarmış, Almandan Japon'dan ne istiyorsun kardeşim" dedi.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Antalya Konyaaltı'nda seçmenlerle buluştu. Kılıçdaroğlu, "Rakamlar yalan söylemiyor. Öyle bir noktaya geldik ki her şeye zam geldi, bastırıyorlar, bütün bu zamları sindir sen ucuza sat. Peki nasıl satacak, zarar ederek satış olur mu? Peki kim kazanıyor, Yunanistan çiftçisi" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Muhittin Böcek Konyaaltı'nda büyük başarılar kazandı. Sayın Böcek yaptığı her harcamanın hesabını verecek. Karşılıklı konuşarak ve danışarak yolumuza devam edeceğiz diyeceğiz. Her kararı birlikte alacağız, Belediye Meclisi'ne götüreceğiz. Bütün çalışmaların bir altyapısı vardır. Antalya kolay yönetilecek bir kent değil, bütün güzelliklere güzellik katmak için yola çıkacaksınız.

'ANTALYA TARIM KENTİ'

Antalya aynı zamanda bir tarım kenti. Tarımda üretilen her şey turizme katkı veriyor. Çiftçinin kazanması lazım. Türkiye tarım alanında özellikle üretimden koparıldı. Yunanistan'dan 2018'de 115 milyon dolarlık pamuk ithal ettik. 13 milyon dolarlık tütün ithal ettik. Tarımsal alan büyüklüğümüz Yunanistan'ın on katı üstelik.

'RAKAMLAR YALAN SÖYLEMİYOR'

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Yurtdışındaki hayvan üreticilerine 7.5 milyar dolar para ödedik. Bunu kendi çiftçilerimize ödeseydik ne olurdu, Orta Doğu'yu doyururduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız artık adayımız demiyorum Muhittin Böcek'in de sorumlulukları var. Nedir bunu geniş kitlelere aktarmaktır. Rakamlar yalan söylemiyor. Öyle bir noktaya geldik ki her şeye zam geldi, bastırıyorlar, bütün bu zamları sindir sen ucuza sat. Peki nasıl satacak, zarar ederek satış olur mu? Peki kim kazanıyor Yunanistan çiftçisi. Antalya görkemli bir tarım merkezi. Öyle bir noktaya geldik ki hal esnafı terörist oldu. Şu mantığa bakın Yurt dışından gelen turistler de terörist olacakmış, Almanya'daki İngiltere'deki toplantılara katılan yabancı birisi varsa tespit edeceklermiş eğer buraya gelirse yakalayıp içeri atacaklarmış, Almandan Japon'dan ne istiyorsun kardeşim. Şimdi onlar Türkiye'ye gitmeyin diye propaganda yapıyorlar.

'İKİ ŞEY İSTİYORUM'

Nerede meralar islah ediliyor, Tekirdağ'da, nerede et ucuza tüketiciye veriliyor Aydın'da. Aynı şey Antalya'da yapılacak. Antalya'nın bir kongreler kenti olması lazım. Antalya'yı görüp de Antalya'dan vazgeçmek mümkün değil.

İki şey istiyorum belediye başkanlarından demiştim. Birincisi seçildiğim zaman o bölgeyi kucaklaması. Antalya gibi bir yerde fakirlik yoksulluk olmamalı. İki yaptığınız bütün harcamaların hesabını millete vereceksiniz."