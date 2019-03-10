Erdoğan: Cumhur İttifakı, 3-5 belediye daha fazla kazanmak için kurulmuş değildir

#CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da düzenlenen mitingde halka hitap ediyor.https://t.co/D3v8W7zDhV— AA Canlı (@AACanli) 10 Mart 2019
Ayrıntılar geliyor…
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında Adana'da düzenlenen mitingde "Cumhur İttifakı, günübirlik çıkar ittifakı değildir, 3-5 belediye daha fazla kazanmak için kurulmuş değildir" ifadelerini kullandı.
#CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da düzenlenen mitingde halka hitap ediyor.https://t.co/D3v8W7zDhV— AA Canlı (@AACanli) 10 Mart 2019
Ayrıntılar geliyor…
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