Bahçeli: CHP, HDP ve İP arasında vahim paslaşmalar, ibretlik kucaklaşma sahneleri vardır

MHP Lideri Devlet Bahçeli, yerel seçimler kapsamında ilk mitingini düzenlediği Söğüt'te yaptığı konuşmasında "CHP, İP, HDP, SP, ÖDP beraberce aynı kervana girmişler, aynı kafilede yerlerini almışlardır. CHP, HDP ve İP arasında vahim paslaşmalar, ibretlik kucaklaşma sahneleri vardır ve ortadadır" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Bilecek'te vatandaşlara hitap etti.

İlk miting yeri olarak Söğüt'ü seçen Bahçeli'nin sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

"Beka meselemiz geçmişe nazaran ağırlaşmıştır. Beka olmadan ekmek olur mu? Beka olmadan ucuz yedim pahalı aldım demek mümkün mü? Türk milletinin kahraman evlatları yeri geldi çekirge yiyerek mukaddesatını korudu. Beka olmadan belediyenin bir manası söz konusu mu?

Sizlerin desteği karşısında Türk düşmanları tir tir titrerler, kaçacak delik aralar.

'KILIÇDAROĞLU ZINAVADAN ÇIKIYOR'

Sabah başka, akşam başka olan CHP Genel Başkanı, YPG'nin Türkiye'ye saldıracağına inanmıyor. PKK-YPG'yi mazur gösterecek kadar zıvanadan çıkıyor. Kılıçdaroğlu, "Bize mi saldıracaklar?" sorusunu Kilis'te, Hatay'da Urfa'da söylesin.

Yerel seçimde HDP'nin nerelerden oy çıkmadığına iyi bakın. Kandil isim veriyor, CHP yazıyor. Atatürk'ün partisi Kılıçdaroğlu'ndan bir an önce kurtulmalıdır.

Zorda kalanlara el uzatacağız. Söğüt'ün refah ve gelişmişliği için belediyeye bir kez daha talibiz. Bir selam bin hatır eder. Biri bilmeyen bini hiç bilmez. Söğüt'ü kardeşlerimin tamamını kucaklayacağız.

31 Mart'ta sadece belediye başkanı, muhtar seçmeyeceksiniz, milli bekamız için tarihi nitelikte bir tercihte bulunacaksınız. Hatıraları var etmek için gereğini yapacağınıza inanıyorum.

Bir şekilde yolu bizden ayrılan, samimi pişmanlık yaşayan her kardeşimi kucakladığımı, onlarla helalleşme arzusu taşıdığımı bir kez daha ilan ediyorum.

CHP, İP, HDP, SP, ÖDP beraberce aynı kervana girmişler, aynı kafilede yerlerini almışlardır. Atatürk'ün partisi terör örgütleriyle düşüp kalkmaktadır. CHP, HDP ve İP arasında vahim paslaşmalar, ibretlik kucaklaşma sahneleri vardır ve ortadadır. FETÖ bunların yanındadır. CHP Genel Başkanı, telaş ve korku içindedir, yalan üstüne yalan konuşmaktadır, şuurunu kaybetmiş, akıl ve izan ölçüleri tümden kaybolmuştur."