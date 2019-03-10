Kayıt
15:53 10 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Devlet Bahçeli

    Bahçeli: CHP, HDP ve İP arasında vahim paslaşmalar, ibretlik kucaklaşma sahneleri vardır

    © AA / Mehmet Ali Özcan
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (552)
    0 78

    MHP Lideri Devlet Bahçeli, yerel seçimler kapsamında ilk mitingini düzenlediği Söğüt'te yaptığı konuşmasında "CHP, İP, HDP, SP, ÖDP beraberce aynı kervana girmişler, aynı kafilede yerlerini almışlardır. CHP, HDP ve İP arasında vahim paslaşmalar, ibretlik kucaklaşma sahneleri vardır ve ortadadır" ifadelerini kullandı.

    Devlet Bahçeli
    © AA / Metin Aktas
    Bahçeli: S-400 konusunda ABD'nin tehditleri milli sabırları zorluyor
    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Bilecek'te vatandaşlara hitap etti.

    İlk miting yeri olarak Söğüt'ü seçen Bahçeli'nin sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

    "Beka meselemiz geçmişe nazaran ağırlaşmıştır. Beka olmadan ekmek olur mu? Beka olmadan ucuz yedim pahalı aldım demek mümkün mü? Türk milletinin kahraman evlatları yeri geldi çekirge yiyerek mukaddesatını korudu. Beka olmadan belediyenin bir manası söz konusu mu?

    Sizlerin desteği karşısında Türk düşmanları tir tir titrerler, kaçacak delik aralar.

    'KILIÇDAROĞLU ZINAVADAN ÇIKIYOR'

    Sabah başka, akşam başka olan CHP Genel Başkanı, YPG'nin Türkiye'ye saldıracağına inanmıyor. PKK-YPG'yi mazur gösterecek kadar zıvanadan çıkıyor. Kılıçdaroğlu, "Bize mi saldıracaklar?" sorusunu Kilis'te, Hatay'da Urfa'da söylesin.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
    © AA /
    Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun ülkücü harekete özür borcu olduğu ortada
    Yerel seçimde HDP'nin nerelerden oy çıkmadığına iyi bakın. Kandil isim veriyor, CHP yazıyor. Atatürk'ün partisi Kılıçdaroğlu'ndan bir an önce kurtulmalıdır.

    Zorda kalanlara el uzatacağız. Söğüt'ün refah ve gelişmişliği için belediyeye bir kez daha talibiz. Bir selam bin hatır eder. Biri bilmeyen bini hiç bilmez. Söğüt'ü kardeşlerimin tamamını kucaklayacağız.

    31 Mart'ta sadece belediye başkanı, muhtar seçmeyeceksiniz, milli bekamız için tarihi nitelikte bir tercihte bulunacaksınız. Hatıraları var etmek için gereğini yapacağınıza inanıyorum.

    Bir şekilde yolu bizden ayrılan, samimi pişmanlık yaşayan her kardeşimi kucakladığımı, onlarla helalleşme arzusu taşıdığımı bir kez daha ilan ediyorum.

    CHP, İP, HDP, SP, ÖDP beraberce aynı kervana girmişler, aynı kafilede yerlerini almışlardır. Atatürk'ün partisi terör örgütleriyle düşüp kalkmaktadır. CHP, HDP ve İP arasında vahim paslaşmalar, ibretlik kucaklaşma sahneleri vardır ve ortadadır. FETÖ bunların yanındadır. CHP Genel Başkanı, telaş ve korku içindedir, yalan üstüne yalan konuşmaktadır, şuurunu kaybetmiş, akıl ve izan ölçüleri tümden kaybolmuştur."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (552)
    Etiketler:
    miting, Konuşma, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, Halkların Demokratik Partisi (HDP), İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Kemal Kılıçdaroğlu, Söğüt, Bilecik
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Diyarbakır’da düzenlediği mitinge katıldı - AK Parti'nin Diyarbakır mitingi
    Sputnik objektifinden Erdoğan’ın Diyarbakır mitingi
    Karikatür
    Trump'tan aday olmayacağını açıklayan Clinton'a: Özlenecek
    İnfografik
    Türkiye nüfusu 5 yılda nasıl değişti?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet