Erdoğan: CHP'ye, HDP'ye gönül veren kardeşlerim acaba bunlara bu seçimde oy verecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimler öncesinde Mersin'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada CHP ile HDP'yi eleştirerek "Kimi zaman açık kimi zaman gizli ittifak kuruyorlar. CHP'ye, HDP'ye gönül veren kardeşlerim acaba bunlara bu seçimde oy verecek mi?" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Mersin'de halka hitap etti.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Milletimiz her seferinde bunlara derslerini vermesine rağmen bayrak düşmanları hala aynı bataklıkta çırpınmaya devam ediyor. CHP ve HDP'nin öncülündeki bir güruhun Ezan'a yaptığı saygısızlığı gördünüz değil mi? Taksim'deki hadise gerçekten ibretliktir.

Sadece ezana yapılan saygısızlık bile seçimin önemini gösteriyor. Biz gönül belediyeciliği diyoruz onlar ise, ezanımıza saygısızlık yaparak istikbalimizi hedef alıyor.

Kimi zaman açık kimi zaman gizli ittifak kuruyorlar. CHP'ye, HDP'ye gönül veren kardeşlerim acaba bunlara bu seçimde oy verecek mi?

Bunların tek ittifakı ezan ve bayrak düşmanlığı. Bunlar hiç İstilal Marşı'mızı da okumamışlar. Ezana hürmet etmeyen bayrağa da hürmet göstermez. Ezana sahip çıkmayan, düşman kapıya dayandığında da tıpkı 15 Temmuz'u alkışladıkları gibi onları da alkışlar.

EZAN VE BAYRAK DÜŞMANLARININ KARŞISINDA DURACAĞIZ

Biz bu bayrağın altında doğduk, bu bayrağın altında öleceğiz. Özgürlüğümüzün sembolü, bayrağımıza göz dikenlere karşı kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz.

Bunları Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de inlerine gömdük ve gömmeye devam ediyoruz.

Vatan düşmanı, bayrak düşmanı, ezan düşmanı kim varsa karşısında durmak bizim görevimiz. Bu siyasetten ileri bir durumdur.

MERSİN'E MİLLET BAHÇESİ

Mersin'e iki adet Millet Bahçesi kazandırmak için çalışmalara başladık.