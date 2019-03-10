Akşener'den Erdoğan'a yanıt: Hapisse hapis, ölümse ölüm

* "‘Ben onu tutuklattıracağım’ diyor. Elinden geleni ardına koyma. Bunların her biri korkaklık belirtisi. Ecel ne bir nefes evvel ne bir nefes sonradır anlayışına iman etmişim iman! Allah bir musibet verecekse, seni vesile kılmışsa, ne gam… Buyur gel o musibetin sebebi sen ol. Hapisse hapis, ölümse ölüm. Bir adım geri atmak varsa fıtratımda kanım kurusun."
"Hayır kampanyasında olanlar, millet ittifakının üyeleri teröristler, patlıcan, soğan yetiştiricileri terörist, çiftçiler terörist.. Meral Akşener’i tehdit edip tırstıracağını sanıyor. Benim malım mülküm ortada. 28 Şubat’ta da 126 milyar tazminat ödedim. Paramı alanların hepsi zebun oldu. İstersen al paramı ama benim param dokunuyor. Amaç, Meral Akşener ve çevresindekileri korkutmak.”
* "Ekonomi yanıyor yanıyor! İlk seçim kampanyasına başladığımda mutfak yanıyor diyordum, şu anda evler yanıyor. Çiftçinin sorununu, EYT’leri, işsiz gençleri, KPSS’den 82 alıp mülakattan elenmiş insanları konuşturmamak için, bu arkadaş bizi düşman etti.”
* "Türkiye’de Kürdistan mı var? diyor. Türkiye’de Kürdistan yok yok yok! Oslo’yu sen yaptın. Devleti PKK’lı katillerin karşısına oturttun. Habur’u sen yaptın. Çadırı sen kurdurttun. Ama en önemlisi PKK programının okunduğu Dolmabahçe fotoğrafıdır. Nasıl bir anlayıştır ki bugün önüne geleni Irak’ın kuzeyine kovuyorsun. Biz Kuzey Irak demezdik. Sen diyorsun ki, Irak’ın kuzeyine Kürdistan. Kürdistan dediğin yer kadim Türkmeneli’dir önce onu öğren.”
* "Şimdi İmralı’dan bahseden yok. Çünkü trafik sürüyor. İmralı 1-2, İmralı 1-2. Kandil’in talimat vereceği en son kişi benim be bu ülkede. Ama sen Kandil’dekilere de İmralı’dakilere de bilge muamelesi yaptın. elinde uçakların var. Yerle bir et Kandil’i. Bakalım yapabilecek misin?”
* "FETÖ demiyor, Pensilvanya diyor. İnce saz orada da başladı. EYYYYT dediğin Hollanda’dan 200 milyon dolarlık lale soğanı aldın. Bu 200 milyon doları soğan yetiştiricilerine vereydin, 75 yaşındaki abilerimiz ‘varlık kuyruğu’ dediğin kuyruklarda beklemezdi. ‘Bu can bu tende oldukça, bu papaz buradan gidemez’ dedi. Tek tweetlik canın varmış. Trump bir tweet attı, papaz uçtu. Şimdi Trump S-400 için tweetlere başladı. Buradan, harbiden delikanlı gibi soruyorum ve de sana sesleniyorum. Sen bizleri hapse attırmak isteyebilirsin ama vallahi de billahi de ben sana Trump’tan dayak yedirtmem."
* "Mehdi Eker vardı önceki tarım bakanlarından. Fransa’dan 126 yıl sonra Tarım Şovalye Nişanı aldı. Sonradan öğrendik neden aldığını bu nişanı. Fransa’dan 5 milyar dolarlık alışveriş yapıyormuşuz. Arpayı oradan alıyormuşuz. Yahu arpa her yerde yetişir. Nohutu, mercimeği Kanada’dan alıyorsun. Buğdayı Rusya’dan alıyorsun."
* "Ben sizin için ölmeye de hapse de her türlü zulme de hazırım. Yeter ki ülkem kalkınsın. Bir Meral feda olmuş ne ki? O bana çemkirdikçe ben ona bir soru soruyorum çok bozuluyor. Aslında kendisine şerefsiz diyenlerle, alçak diyenlerele, Haliç’te 41 kere yıkayacağım diyenlerle, Harun gibi geldiler Karun gibi gidiyorlar diyenlerle yan yana gelebiliyorlar. Hatırla 7 Haziran’ı."
* "AKP’li kardeşlerime de sesleniyorum Senin çocuğun adam bulamadığı için 82 puanla atanamazken, yan komşunun 55 puan almış çocuğu atanıyorsa sen de bu kulağı çekeceksin.”
* "Beni terörist yaptı. Ben Kocaeli’de Nihat Gürer’in kız kardeşiyim. Sen Kasımpaşa’da top gezdirirken biz 80 ihtilalindeki arkadaşlarımızın durumu ile uğraşıyorduk. Ülkücüler Fatiha bilmezdi, öğrendiler mi? Türk Milliyetçiliğini ayaklar altına almıştın. O ayağını kaldırdın mı? Ülkücüler kandan beslenirlerdi. Bu konudaki fikirlerin değişti mi?”
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