Akşener'den Erdoğan'a yanıt: Hapisse hapis, ölümse ölüm

© AA / İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması "Allah hepinizden razı olsun. Allah bizi bir seçim kazanmak için milletine hakaret edenlerden etmesin. Allah kimseyi ‘Ben milletime terörist der miyim?’ demek zorunda bırakmasın. Diyor ki, “Ben Denizlilere terörist demedim”. Seçim almak için her şeyi yapıyorsun da soğancıya neden terörist diyorsun. Market sahibine, halde çalışanlara terörist diyorsun. Bunu yüzüne vurduğumda, ayna tuttuğumda tehdit… Açık açık beni hapis ile tehdit etti. Elinden geleni ardına koyarsan namertsin. Senden toz zerresi kadar korkarsam namerdim. Elinde silahı olanlar, tanklar beni korkutamadı da, onlardan korkanlar mı beni korkutacak. ‘Hem parasını alacağım hem de hapse göndereceğim. Milletvekili değil, kaçacak yeri yok’ diyor. Ben özellikle milletvekilliğine aday olmadım. Hiçbir dokunulmazlığım olmadan, senin zulmünle mücadele etmek için milletvekili olmadım.”

* "‘Ben onu tutuklattıracağım’ diyor. Elinden geleni ardına koyma. Bunların her biri korkaklık belirtisi. Ecel ne bir nefes evvel ne bir nefes sonradır anlayışına iman etmişim iman! Allah bir musibet verecekse, seni vesile kılmışsa, ne gam… Buyur gel o musibetin sebebi sen ol. Hapisse hapis, ölümse ölüm. Bir adım geri atmak varsa fıtratımda kanım kurusun."



© AA / Yasin Aras Akşener: Hak söze uydum diye, tehdit mi ediyorsun? Erdoğan’ın açıklamalarından bir bölümü izleten Akşener, sözlerine şöyle devam etti:

"Hayır kampanyasında olanlar, millet ittifakının üyeleri teröristler, patlıcan, soğan yetiştiricileri terörist, çiftçiler terörist.. Meral Akşener’i tehdit edip tırstıracağını sanıyor. Benim malım mülküm ortada. 28 Şubat’ta da 126 milyar tazminat ödedim. Paramı alanların hepsi zebun oldu. İstersen al paramı ama benim param dokunuyor. Amaç, Meral Akşener ve çevresindekileri korkutmak.”

* "Ekonomi yanıyor yanıyor! İlk seçim kampanyasına başladığımda mutfak yanıyor diyordum, şu anda evler yanıyor. Çiftçinin sorununu, EYT’leri, işsiz gençleri, KPSS’den 82 alıp mülakattan elenmiş insanları konuşturmamak için, bu arkadaş bizi düşman etti.”

© AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar Erdoğan'dan Akşener hakkında suç duyurusu "Önce 'bu kadın', ardından 'Bayan Meral' şimdi de 'Hanımefendi' diyor. Senin de ortağının da koltuğunun beka sorunu yok. Ama Samsun’u kaybedeceksin. Denizli’yi kaybedeceksin. Aydın’ı kaybedeceksin. Alıştın, ceketimi assam kazanır durumuna. Maalesef üzgünüm ne yaparsan yap mutfağın evin ateşini düşüremiyorsun. Bizim için AKP’ye oy veren kardeşlerimiz de canımız ciğerimizdir. Biz onlara terörist diyemeyiz. ‘Benim ne olduğumu iyi bilir’ dedi. Siz benden daha iyi bilirsiniz. EYT’liler, çiftçi, köylü, emeklilikte yüzde 10 zam alıp sürünen kardeşlerim, KPSS mağdurları iyi biliyor. 17 sene sonra senin ne olduğunu hep beraber biliyoruz. Gereğini yapacağız inşallah.”

* "Türkiye’de Kürdistan mı var? diyor. Türkiye’de Kürdistan yok yok yok! Oslo’yu sen yaptın. Devleti PKK’lı katillerin karşısına oturttun. Habur’u sen yaptın. Çadırı sen kurdurttun. Ama en önemlisi PKK programının okunduğu Dolmabahçe fotoğrafıdır. Nasıl bir anlayıştır ki bugün önüne geleni Irak’ın kuzeyine kovuyorsun. Biz Kuzey Irak demezdik. Sen diyorsun ki, Irak’ın kuzeyine Kürdistan. Kürdistan dediğin yer kadim Türkmeneli’dir önce onu öğren.”



© AA / Volkan Furuncu Erdoğan'dan Akşener'e: Sen ne terbiyeden muafsın ya? "Türkmen eline Kürdistan diyen bir gafil. Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı. Orada 2,5 milyon Türkmen yaşardı. Onlar nereye gitti Sayın Erdoğan.”

* "Şimdi İmralı’dan bahseden yok. Çünkü trafik sürüyor. İmralı 1-2, İmralı 1-2. Kandil’in talimat vereceği en son kişi benim be bu ülkede. Ama sen Kandil’dekilere de İmralı’dakilere de bilge muamelesi yaptın. elinde uçakların var. Yerle bir et Kandil’i. Bakalım yapabilecek misin?”

* "FETÖ demiyor, Pensilvanya diyor. İnce saz orada da başladı. EYYYYT dediğin Hollanda’dan 200 milyon dolarlık lale soğanı aldın. Bu 200 milyon doları soğan yetiştiricilerine vereydin, 75 yaşındaki abilerimiz ‘varlık kuyruğu’ dediğin kuyruklarda beklemezdi. ‘Bu can bu tende oldukça, bu papaz buradan gidemez’ dedi. Tek tweetlik canın varmış. Trump bir tweet attı, papaz uçtu. Şimdi Trump S-400 için tweetlere başladı. Buradan, harbiden delikanlı gibi soruyorum ve de sana sesleniyorum. Sen bizleri hapse attırmak isteyebilirsin ama vallahi de billahi de ben sana Trump’tan dayak yedirtmem."

© Fotoğraf : CHP CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı: CHP-İYİ Parti işbirliğinin sinerjisi var, Cumhur İttifakı sinerji yaratamadı "Putin’in karşısında da dik dur. Ne oldu Kırım? Bu Ülkenin gücü, Türkiye’nin Cumhurbaşkanşlığı makamını işgal eden şahsın Amerika’dan da, Putin’den de, Trump’tan da dayak yemesine müsaade etmez. Onun için sen dik dur. Ne zaman içeride kükrüyor, Türkiye taviz olarak bir yerleri veriyor.”

* "Mehdi Eker vardı önceki tarım bakanlarından. Fransa’dan 126 yıl sonra Tarım Şovalye Nişanı aldı. Sonradan öğrendik neden aldığını bu nişanı. Fransa’dan 5 milyar dolarlık alışveriş yapıyormuşuz. Arpayı oradan alıyormuşuz. Yahu arpa her yerde yetişir. Nohutu, mercimeği Kanada’dan alıyorsun. Buğdayı Rusya’dan alıyorsun."

* "Ben sizin için ölmeye de hapse de her türlü zulme de hazırım. Yeter ki ülkem kalkınsın. Bir Meral feda olmuş ne ki? O bana çemkirdikçe ben ona bir soru soruyorum çok bozuluyor. Aslında kendisine şerefsiz diyenlerle, alçak diyenlerele, Haliç’te 41 kere yıkayacağım diyenlerle, Harun gibi geldiler Karun gibi gidiyorlar diyenlerle yan yana gelebiliyorlar. Hatırla 7 Haziran’ı."

© AA / İdris Sülün Akşener: Kadınlara karşı mahcubum, çünkü yeteri kadar kadın milletvekiline yer veremedik "Madem o kadar kötüyüm de neden bana bakanlık teklif ettiniz. Onun boyun eğmeyenlerle sorunu var. Sana bu sorunu yaşatmaya devam edeceğim."

* "AKP’li kardeşlerime de sesleniyorum Senin çocuğun adam bulamadığı için 82 puanla atanamazken, yan komşunun 55 puan almış çocuğu atanıyorsa sen de bu kulağı çekeceksin.”

* "Beni terörist yaptı. Ben Kocaeli’de Nihat Gürer’in kız kardeşiyim. Sen Kasımpaşa’da top gezdirirken biz 80 ihtilalindeki arkadaşlarımızın durumu ile uğraşıyorduk. Ülkücüler Fatiha bilmezdi, öğrendiler mi? Türk Milliyetçiliğini ayaklar altına almıştın. O ayağını kaldırdın mı? Ülkücüler kandan beslenirlerdi. Bu konudaki fikirlerin değişti mi?”