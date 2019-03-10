Feministler: Paralel çekim gerçeği yansıtmıyor, ezan protesto edilmedi

Erdoğan, Adana'da düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, "Taksim'de CHP ve HDP'nin öncülüğünde güya Kadınlar Günü için bir araya gelen bir grup, ezana ıslıklarla, sloganlarla terbiyesizlik ettiler. Biz 'belediye işi gönül işi' diyerek milletimize herkesi kucaklayan bir belediye yönetimi taahhüt ediyoruz. Onlar ise bayrağımıza ve ezanımıza saygısızlık yaparak doğrudan istiklalimize ve istikbalimize saldırıyor" dedi.

Ezan ve bayrak meselesinin siyaset değil, onur meselesi olduğunu söyleyerek "Eğer biz 3-5 oy için onlara göz yumarsak ecdadımızın da evlatlarımızın da yüzüne bakamayız. Onun için bu ezan ve bayrak düşmanları ile sonuna kadar mücadele edeceğiz" diye ekleyen Cumhurbaşkanı, miting sırasında kurulan dev ekranda Feminist Gece Yürüyüşü'nden görüntüler de gösterdi.

Erdoğan İskenderun'da da benzer şekilde konuşarak "Şimdi Fatih'in emaneti İstanbul'da ezanı Muhammediye'yi ıslıklayan nursuzlara, cuma salası ile dalga geçen edepsizlere inşallah hep beraber sandıkta esaslı bir Osmanlı tokadı vurmaya var mıyız?" diye hitap etti.

Erdoğan'ın açıklamaları sosyal medyada tartışma yarattı. Yürüyüşe katılanlar attıkları mesajlarla ezanın slogan ve ıslıklarla protesto edildiği iddiasının doğru olmadığını söyledi.

Yürüyüşe katılan oluşumlardan Feminist Gündem, Twitter hesabından, "Ezan okunan yere paralel çekim gerçeği yansıtmıyor!" yazdı.

Feminist Gündem, ıslıkların ezanı değil, kadınların yürüyüşünün engellenmesini hedef aldığını söyledi.

Yürüyüşü herhangi bir siyasi partinin düzenlemediği de belirtildi.

Ezan okunan yere paralel çekim gerçeği yansıtmıyor!

Feminist kadınlar ezanı protesto etmedi.

Feminist kadınlar ezanı protesto etmedi.

Feminist kadınlar ezanı protesto etmedi.

Feminist kadınlar ezanı protesto etmedi.https://t.co/0V08s621xS — feminist gündem (@feministgundem) 10 Mart 2019

#FeministGeceYürüyüşü'nde polis gaz sıkarken, arama yaparken, barikatı güçlendirirken ezan dinlemedi. İzdiham vardı. Ezanın sesi duyulmadı. Islıklar ezana değil barikata, kadınların yürüyüşlerini engelleyenlere. Biz de oradaydık. Tanığız.. https://t.co/0V08s621xS — feminist gündem (@feministgundem) 10 Mart 2019

8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'nde hiç bir siyasi partinin, hiç bir siyasi grubun öncülüğü yok. Bağımsız feministler ve farklı siyasi eğilimlerden feministler örgütlüyor bu yürüyüşü. Feministler tüm siyasi grupları aşan bir kalabalığa ve çeşitliliğe sahip https://t.co/0V08s621xS — feminist gündem (@feministgundem) 10 Mart 2019

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