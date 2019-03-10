Rusya’da baharı karşılamak için kutlanılan Maslenitsa bayramı İstanbul’da da kutlandı. Çocuklar için eğlenceli etkinlikler düzenlenen bayrama Rusya, Moldova ve Ukrayna kökenli vatandaşlar katıldı.

© Fotoğraf : Twitter Türkiye bahar havasına girdi

Ortodoksların 'Büyük Oruç' öncesinde kutladıkları Maslenitsa bayramı İstanbul'da da büyük bir coşkuyla kutlandı. Bu bayrama aynı zamanda ‘krep (blini) şenliği' de deniliyor. Rus Kültür ve Dayanışma Platformu tarafından gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar için eğlenceli oyunlar düzenlendi.

Kışa veda edilip bahara merhaba diyen bu bayram kutlamasında folklor gösterileri yapıldı, Rus halk şarkıları söylendi, danslar edildi. Bahara merhaba demek için 'kış cadısı' adı verilen korkuluk yakıldı. Rusya'nın çeşitli yerlerinden getirilmiş ürünler içeren bir kermes de kuruldu.

Kışa veda, bahara merhaba bayramı: Maslenitsa © Sputnik / Burcu Okutan

Maslenitsa bayramı İstanbul’da da kutlandı © Sputnik / Burcu Okutan

Maslenitsa bayramı İstanbul’da da kutlandı © Sputnik / Burcu Okutan

Maslenitsa bayramı İstanbul’da da kutlandı © Sputnik / Burcu Okutan

Maslenitsa bayramı İstanbul’da da kutlandı © Sputnik / Burcu Okutan

Maslenitsa bayramı İstanbul’da da kutlandı © Sputnik / Burcu Okutan 1 / 6 © Sputnik / Burcu Okutan Kışa veda, bahara merhaba bayramı: Maslenitsa

HER GÜNÜN ANLAMI FARKLI

Her yıl Büyük Oruç'un tarihine göre değişen Maslenitsa bayramı bu yıl 4-10 Mart haftasına denk geldi.

Bayramın her günü ise farklı bir anlam içeriyor.

* Pazartesi, krep yapılıp yeniliyor. Hafta boyu ise et ürünleri tüketilmemesi öneriliyor.

* Salı günü aşkı bulmak için bekarlara atfedilmiş.

* Çarşamba günü kayınvalideler ziyaret ediliyor.

* Perşembe ise eğlenceye ayrılıyor, gün boyu dans ediliyor.

* Cuma günü anne-baba ziyaret ediliyor.

* Cumartesi günü görümceler ve akraba ziyaretleri yapılıyor.

* 'Bağışlanma Pazarı' da denilen pazar günü insanların gücendirdikleri kişilerden af dileme, gönül alma günü. Pazar gününün akşamı kışı uğurlamak için kukla yakılıyor ve etrafında dans ediliyor.