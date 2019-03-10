Kışa veda edilip bahara merhaba diyen bu bayram kutlamasında folklor gösterileri yapıldı, Rus halk şarkıları söylendi, danslar edildi. Bahara merhaba demek için 'kış cadısı' adı verilen korkuluk yakıldı. Rusya'nın çeşitli yerlerinden getirilmiş ürünler içeren bir kermes de kuruldu.
- Kışa veda, bahara merhaba bayramı: Maslenitsa© Sputnik / Burcu Okutan
- Maslenitsa bayramı İstanbul’da da kutlandı© Sputnik / Burcu Okutan
- Maslenitsa bayramı İstanbul’da da kutlandı© Sputnik / Burcu Okutan
- Maslenitsa bayramı İstanbul’da da kutlandı© Sputnik / Burcu Okutan
- Maslenitsa bayramı İstanbul’da da kutlandı© Sputnik / Burcu Okutan
- Maslenitsa bayramı İstanbul’da da kutlandı© Sputnik / Burcu Okutan
HER GÜNÜN ANLAMI FARKLI
Her yıl Büyük Oruç'un tarihine göre değişen Maslenitsa bayramı bu yıl 4-10 Mart haftasına denk geldi.
Bayramın her günü ise farklı bir anlam içeriyor.
* Pazartesi, krep yapılıp yeniliyor. Hafta boyu ise et ürünleri tüketilmemesi öneriliyor.
* Salı günü aşkı bulmak için bekarlara atfedilmiş.
* Çarşamba günü kayınvalideler ziyaret ediliyor.
* Perşembe ise eğlenceye ayrılıyor, gün boyu dans ediliyor.
* Cuma günü anne-baba ziyaret ediliyor.
* Cumartesi günü görümceler ve akraba ziyaretleri yapılıyor.
* 'Bağışlanma Pazarı' da denilen pazar günü insanların gücendirdikleri kişilerden af dileme, gönül alma günü. Pazar gününün akşamı kışı uğurlamak için kukla yakılıyor ve etrafında dans ediliyor.
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