Soylu: 15 Temmuz sonrası 511 bin kişi gözaltına alındı

Bakan Soylu, 15 Temmuz sonrası toplam 511 bin kişinin gözaltına alındığını söyledi. Soylu’nun açıklamasına göre, ‘FETÖ irtibatı’ iddiasıyla tutuklu sayısı ise 30 bin 821.

© AA / Ömer Ertuğrul Bozdağ: 15 Temmuz’dan sonra 50 bin kişi tutuklandı

15 Temmuz darbe girişimi sonrası yapılan adli işlemlere ilişkin bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Özellikle güvenlik, istihbarat, yargı, bilişim, üniversiteler, medya başta olmak üzere toplumu ve devleti etkileyecek ana koridorlarda ciddi bir şekilde etkin olmak isteyen FETÖ mensuplarına yönelik ‘paket paket’ operasyonlar gerçekleştiriliyor” dedi.

“FETÖ terör ve istihbarı bir örgüt” diyen Soylu, şu açıklamada bulundu:

— Bu örgüte terör örgütü ve istihbarı örgüt olarak bakmazsak biz eksik ayakla hareket etmiş oluruz. Şu anda biz bunu bir mantığa oturttuk ve bu mantıkla devam ettiriyoruz. Mümkün olduğunca da budamaya çalışıyoruz. FETÖ ile yapmış olduğumuz mücadelenin kendi adına safhaları var. Özellikle Adalet Bakanlığımızla, Dışişleri Bakanlığımızla, Maarif Vakfımızla el ele kol kola ciddi bir mücadele ortaya koymaya çalışıyoruz, içeride ve dışarıda…

— Bakanlığımızdan şu ana kadar 38 bin 578 personel ihraç edildi ve 5 bin 679 kişi de görevden uzaklaştırıldı. İhraç edilenlerin bir kısmı içeride. Bunların 31 bini emniyet, 4 bin 159’u jandarma, 348’i sahil güvenlik personeli ve ayrıca mülki idareden olanlar da söz konusu.”

Soylu, “FETÖ’nün askeri mahrem yapılanması tamamen çökertildi diyebilir miyiz?” sorusuna ise “Diyemeyiz, çalışıyoruz, elimizde dosyalar var. Çalışıyoruz, iyi de çalışıyoruz” yanıtını verdi.