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06:48 11 Mart 2019
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    Mashattan sitesi

    'Taşyapı’nın ünlü konutlarına 10 sahte iskan belgesi verildi'

    © Fotoğraf : Taşyapı
    Türkiye
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    Taşyapı’nın ünlü Mashattan konutlarına 10 sahte iskân belgesi (yapı kullanım izni) verildiği iddia edildi.

    Cumhuriyet'te "Dev projede sahte iskân skandalı" başlığıyla yayımlanan haberde Taşyapı’nın ünlü Mashattan konutlarına 10 sahte iskân belgesi (yapı kullanım izni) verildiği iddia edildi.

    Hazal Ocak imzalı haberde şu ifadeler yer aldı:

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    © REUTERS / Baz Ratner
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    "'Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' suçundan dönemin Şişli Belediyesi yetkilileri hakkında hazırlanan iddianamede, proje için 10 iskân belgesinin sahtecilikle oluşturulduğu ve imzaların yetkililer tarafından değil, başkaları tarafından atıldığına dikkat çekildi. Şüphelilerin atılı suçu işlediği belirtilen iddianamede yetkililerin cezalandırılması istendi.

    Eski CHP'li Meclis üyesi Hüseyin Sağ ve beraberinde birkaç vatandaşın Mashattan konutlarıyla ilgili 'yapı kullanma izin-iskân belgesi' hakkında yaptıkları suç duyurusunun ardından konu yargıya taşındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından dönemin Şişli Belediye Başkanlığı İmar Komisyonu Başkanı Cemil Vasken Barın ve Faruk Akar hakkında 'Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği' suçundan 14 Şubat'ta iddianame hazırlandı.

    İddianamede söz konusu iskân belgelerinin Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca incelendiği belirtilerek iskândaki Barın ve Akar'a ait imzalarının kendilerine ait olduğu diğer imzaların diğer yetkililere ait olmadığı anlatıldı.

    'İŞ YOĞUNLUĞU VARDI'

    Dönemin Şişli Belediye Başkanlığı İmar Komisyonu Başkanı Cemil Vasken Barın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca alınan ifadesinde o dönem bazı yetkililerin izinli ve hasta olması nedeniyle yürüttüğü vekaleten görevler olduğunu belirterek suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

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    Barın özetle ifadesinde '28 Mart 2014 tarihli Yapı Kullanma İzin belgeri altındaki ‘Cemil Vasken Barın-Tek.Bşk.Yard.' ismi altındaki imzalar tarafıma aittir. Muhtemelen bu görevi asaleten yürüttüğüm sırada görev süremin 30 Mart 2014 tarihinde dolacağı için, memurların getirdikleri belgeleri, evrak çokluğu ve iş yoğunluğu nedeniyle imzaladığımdan, bu Yapı Kullanım İzni Belgelerini de imzalamış olabilirim' dedi.

    'İZİN BELGELERİNİ İMZALAMAM GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ'

    Faruk Akar da ifadesinde özetle olay tarihinde bölge kontrol mühendisi olarak görev yaptığını ve suçlamayı kabul etmediğini belirterek özetle 'Şişli Bölgesi'nden sorumluydum. Ayazağa Bölgesi'nden sorumlu değildim. 30 Mart 2014 seçimlerine çok az bir zaman vardı, Ayazağa Bölgesi'nin Sarıyer'e bağlanması söz konusuydu. O tarihlerde yapı kontrol müdürü olan Ferda Sema Vuruşaner beni odasına çağırdı. Odasında Taş Yapı yetkilisi Nedim Hattap ve şirket danışmanı Necdet Kaya ile Ferda Sema Vuruşaner vardı. Ferda Sema Vuruşaner, yukarıda başkan Cemil Vasken Barın'ın yapı kullanma izin belgelerini imzalamak için beklediğini, acil olduğunu, söz konusu yapı kullanım izin belgelerini imzalamam gerektiğini söyledi' ifadelerini kullandı.

    İddianamede son olarak Adli Tıp Kurumu'nun raporuna da atıfta bulunularak şöyle denildi: 'Şüphelilerin belediye kayıtlarında bulunmayan 10 adet iskân belgesini kendileri imzalayıp diğer imzaların başkaları tarafından atılması neticesinde sahte oluşturulan iskân belgelerini düzenledikleri, böylece atılı suçu işledikleri tüm evrak kapsamında anlaşılmıştır.'"

     

    Etiketler:
    iddianame, iskan, belge, sahtecilik, Taşyapı, İstanbul, Türkiye
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