Özhaseki, 'Tayyip Bey izin verirse Yavaş'la televizyonda tartışmak isterim' ifadesine açıklık getirdi

AK Parti tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mehmet Özhaseki, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye konuştu.
Güzel bir kampanya dönemi geçirdiğini belirten Özhaseki, "Ankara için yapacaklarımı anlatıyorum. İnsanlar ilgi duyuyorlar, dua ediyorlar" dedi.
Selvi'nin Özhaseki'nin açıklamalarına da yer verdiği yazısının ilgili bölümü şöyle:
SÖZÜNÜN ARKASINDA
Özhaseki'nin 'Evinize su parası getiren tahsildarların militan olduğunu düşünün' sözü bir süredir tartışmaya neden oldu. Önce, 'Sözlerinizin arkasında mısınız?' diye sordum. 'Evet, arkasındayım' diye yanıt verdi. CHP il binalarında işe giriş formu dolduruyor, 20 bin kişiyi işe alacaklarmış yönünde haberler gelmiş. Üstüne üstlük iki CHP milletvekili de bir TV programında bunu doğrulayan sözler sarf edince, Özhaseki de sağduyulu vatandaşları uyarma gereği duymuş. 'Militanların bir gün parklarda güvenlikçi olarak, temizlikçi olarak boy göstermelerini ister misiniz, çocuklarınızı öyle bir parka gönderebilir misiniz?' diye soruyor.
MHP'LİLERİN İLGİSİ
MHP'lilerin düzenlediği toplantıya geçerken, bir yandan da MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ile irtibat halindeydi. Bunun üzerine seçim çalışmalarında MHP'den yeterli desteği alıp alamadığını sordum. 'Hem de müthiş bir destek alıyorum' derken gözleri parladı. 'Onlar beni çok sevdi. Ben de onları. Zaten onların içlerinden biriyim' diye başladı anlatmaya. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla, her toplantıya Genel Başkan Yardımcısı ile il ve ilçe başkanlarının katıldığını söyledi. 'MHP en az biz AK Partililer kadar seçimler için motive' diye ilave etti.
TV'DE TARTIŞMA
KILIÇDAROĞLU'NA YANITI
Özhaseki, ithal aday tartışmasını geri bırakmış gözüküyor. Ama Kılıçdaroğlu'na kızgın, 'Belli ki aynada kendini görmüş' diyor. Sözü 23 Mart'ta Ankara'da yapılacak AK Parti-MHP ortak mitingine getirdim. Erdoğan ile Bahçeli'nin birlikte kürsüye çıkacakları mitingden beklentisi yüksek. 'İnşallah onu herkes heyecanla bekliyor. O günleri de göreceğiz' diyor."
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