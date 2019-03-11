Özhaseki, 'Tayyip Bey izin verirse Yavaş'la televizyonda tartışmak isterim' ifadesine açıklık getirdi

AK Parti tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mehmet Özhaseki, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye konuştu.

Güzel bir kampanya dönemi geçirdiğini belirten Özhaseki, "Ankara için yapacaklarımı anlatıyorum. İnsanlar ilgi duyuyorlar, dua ediyorlar" dedi.

Selvi'nin Özhaseki'nin açıklamalarına da yer verdiği yazısının ilgili bölümü şöyle:

© AA / Güven Yılmaz Özhaseki: Neredeyse 5 bin tane projemiz var

"Söz tam da bu sırada anketlere geliyor. Mansur Yavaş'ı ileride gösteren anketlerden söz ediyorum. 'Rakip tarafından ismi söylenmiş bir anket şirketi yok. Olsa, onlara ‘Seçimden sonra yüzlerinizin kızarmasından insan içine çıkmayın, dükkânı kapatın' diyeceğim' diyecek kadar tepkili. Anketler üzerinden algı operasyonu yapıldığı görüşünde. 'Bu algı operasyonunu Cumhurbaşkanlığı seçiminde de referandumda da genel seçimde de yaptılar. Hepsinde de biz ilerdeyiz gibi bir havayla kendi seçmenlerini motive etmeye çalışıyorlar, ama tabii sandıklar açılıyor, gerçekler de yüzlerine çarpıyor. Şimdi de aynı şeyi yaşayacaklar' diye konuştu.

SÖZÜNÜN ARKASINDA

Özhaseki'nin 'Evinize su parası getiren tahsildarların militan olduğunu düşünün' sözü bir süredir tartışmaya neden oldu. Önce, 'Sözlerinizin arkasında mısınız?' diye sordum. 'Evet, arkasındayım' diye yanıt verdi. CHP il binalarında işe giriş formu dolduruyor, 20 bin kişiyi işe alacaklarmış yönünde haberler gelmiş. Üstüne üstlük iki CHP milletvekili de bir TV programında bunu doğrulayan sözler sarf edince, Özhaseki de sağduyulu vatandaşları uyarma gereği duymuş. 'Militanların bir gün parklarda güvenlikçi olarak, temizlikçi olarak boy göstermelerini ister misiniz, çocuklarınızı öyle bir parka gönderebilir misiniz?' diye soruyor.

MHP'LİLERİN İLGİSİ

MHP'lilerin düzenlediği toplantıya geçerken, bir yandan da MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ile irtibat halindeydi. Bunun üzerine seçim çalışmalarında MHP'den yeterli desteği alıp alamadığını sordum. 'Hem de müthiş bir destek alıyorum' derken gözleri parladı. 'Onlar beni çok sevdi. Ben de onları. Zaten onların içlerinden biriyim' diye başladı anlatmaya. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla, her toplantıya Genel Başkan Yardımcısı ile il ve ilçe başkanlarının katıldığını söyledi. 'MHP en az biz AK Partililer kadar seçimler için motive' diye ilave etti.

TV'DE TARTIŞMA

© AA / Cem Öksüz Özhaseki: Tayyip Bey izin verirse Yavaş'la televizyonda tartışmak isterim

Söz yine döndü dolaştı Mansur Yavaş'a geldi. Tayyip Bey izin verirse Mansur Yavaş'la bir TV programında tartışmak istediği yönündeki sözlerinin eleştiri konusu olduğunu hatırlattım. 'Partimizin kararı nedeniyle 10 yıldır arkadaşlarımız tartışma programlarına çıkmıyor. Onun için izin almaktan söz ettim' diye izah etme gereği duydu. 'Ben canıgönülden Mansur Bey'le çıkıp Ankara'yı ve projelerimizi konuşmak istiyorum. Bu konuda da partiye müracaat edeceğim' dedi. Bakarsınız izin çıkar, Mansur Yavaş'la Mehmet Özhaseki'nin bir TV programında tartışmasını izleriz.

KILIÇDAROĞLU'NA YANITI

Özhaseki, ithal aday tartışmasını geri bırakmış gözüküyor. Ama Kılıçdaroğlu'na kızgın, 'Belli ki aynada kendini görmüş' diyor. Sözü 23 Mart'ta Ankara'da yapılacak AK Parti-MHP ortak mitingine getirdim. Erdoğan ile Bahçeli'nin birlikte kürsüye çıkacakları mitingden beklentisi yüksek. 'İnşallah onu herkes heyecanla bekliyor. O günleri de göreceğiz' diyor."